El profesor Acanto

ESTO que les voy a contar no ha sido publicado en ninguno de los grandes medios de comunicación, no lo podrán ver en ningún telediario ni lo escucharán en ninguna emisora de radio. Parece ser que, según un estudio del profesor Jhosep Acanto, catedrático de la Universidad de St. Jhames, en Minessota, publicado en la Revista Science Active, el agua que bebemos está siendo adulterada con el objeto de que, a medio plazo, el índice de enfermedades renales suba de tal manera que la dependencia a medicamentos, como los anafibrácticos y los intrisolíticos, sea tal, que la producción de los mismos se verá multiplicada por diez millones. Curiosamente la fabricación de este tipo de medicamentos está en manos de un único laboratorio, ubicado en Cuba y cuya matriz de distribución por todo el mundo ha sido comprada recientemente por el multimillonario Soros.

Y así, amigos y amigas, se construye un bulo. Basta un poco de inventiva y mucha poca vergüenza para apuntalar la tesis que queramos transmitir con datos amoldados, ciertos o falsos, pero siempre con apariencia de verosimilitud: una universidad y una revista científica con nombres en inglés, un catedrático que nadie conoce, porque vivimos en una sociedad que conoce a todos los futbolistas de todas las ligas europeas pero no a sus catedráticos, así que da igual que exista o no exista. Nos cubrimos las espaldas con el socorrido argumento de que esto no ha salido en la tele porque no quieren que lo sepamos, argumento que, además de dar una coartada a nuestra mentira, apuntala la teoría conspiranoide que queremos trasladar, nos inventamos un problema de salud y unos medicamentos, metemos a Cuba o Venezuela por medio y, por supuesto, a un millonario como Soros, que sacará pingües beneficios a costa de nuestra ignorancia y nuestro borreguismo sin límites.

No logro entender dónde está la gracia o el interés en lanzar estas desfachateces, aunque supongo que, al igual que hay quien hace negocio del dolor y la muerte, también habrá quien haga caja con la mentira, aunque sea a costa de emponzoñar asuntos tan delicados como la salud, las políticas sociales… y supongo que también hay quien saca rédito de que esos asuntos se emponzoñen.

Sólo nos quedan la formación, el espíritu crítico y un par de claves que nos permiten verificar que el profesor Acanto no existe, porque da la sensación de que esto de los bulos ha venido para quedarse.