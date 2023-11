En una impresión personal, aparentemente, ha habido unos actos que han quedado muy diluidos entre el Black Friday y el Cyber Monday. Entre el viernes y el lunes, sepultados quizá por la tormenta comercial de publicidad, como aves de paso, estaban la gran recogida organizada por los bancos de alimentos y el 25 N. Dos reivindicaciones sociales. Hace unos días, en las páginas de este mismo periódico, el presidente del Banco de Alimentos de Huelva indicaba la necesidad de ayuda para seguir atendiendo a los 16.000 onubenses a los que facilitan una alimentación básica. Dieciséis mil, ese número, lo que vendría a ser el 3% de la población provincial, que en estadística parece poco, pero supone 3 de cada 100. De cada cien personas que hay a nuestro alrededor, tres tienen o van a tener dificultades para poner un plato a su mesa. Tres de las cien que nos cruzamos cada día por la calle, o de las que intervienen en las redes sociales, no completan sus comidas básicas. Y lo que es un número se deviene en familias, en un cómputo que no decrece. Dentro del primer mundo existe el tercero. Una vergüenza para quienes lo habitamos.

En cuanto a la eliminación de la violencia contra la mujer, hubo el sábado manifestaciones, lazos violetas, pero una sensación de poca transcendencia. Me dicen que pudiera ser porque cayó en fin de semana, como si la sociedad se relajara ante estos hechos en el sofá de lo cómodo. Sin embargo, me impactaron las imágenes de los integrantes de los distintos equipos del Calcio italiano que salían al terreno de juego con una marca roja en la cara, como apoyo a esta lucha; en los resúmenes y las crónicas de estos partidos se podían ver las imágenes de los jugadores tras anotar un gol o incluso al propio Mourinho en la rueda de prensa con su rostro marcado. Una vindicación en toda regla. Aquí deberíamos pintar al Colón de la Plaza de las Monjas o la escultura de la Punta del Sebo. Porque el motivo aquí no está agotado, los datos así lo indican, pero el discurso parece que crea algo de cansancio. Malos hábitos, descrédito, politización… Conviene no olvidar que no está tan lejos el concepto del temor y del silencio. La voz arrinconada. Esta violencia. Temo el día en el que obviemos esta realidad, en que la demos por buena. Porque dentro del mundo tranquilo existe un mundo violento. Una vergüenza para quienes lo habitamos. El buen hacer de la marea morada y de los voluntarios del Banco de Alimentos se merecen que no caigan estos mensajes en saco roto, abandonados entre el ruido y los neones navideños.