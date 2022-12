En positivo

Diciembre es el mes de los balances. Es inevitable pensar en todo aquello que hemos hecho, en lo que nos ha marcado, en los problemas, sonrisas y lágrimas que nos ha dejado el año. Un momento agridulce en el que se vienen a la cabeza las noticias que han estado presentes a lo largo del 2022 y sobre las que ha girado la actualidad informativa. Para los que trabajamos en medios, el año pasa por nuestra mente a través de titulares. La guerra de Ucrania, sin duda, ha sido el epicentro de todas las miradas. El gran suceso que nos ha atormentado y que nos sigue pasando factura no solo a través de las vidas que se siguen perdiendo en el camino, sino también por los daños colaterales que han salpicado a la economía mundial con una inflación que nos deja "temblando". Sea como sea, al hacer un balance pensamos en negativo. En pérdidas, palos, decepciones, problemas… y yo, desde mi particular posición como periodista, este año me he propuesto cambiarlo. Leí en El País el otro día un titular: "Los lectores reclaman un periodismo más completo, más útil y menos catastrofista". Y esto es algo que se puede cuantificar hoy en día de manera fácil gracias a las ventajas del periodismo digital y a la huella que deja el lector en Internet. A este respecto, según el comportamiento de los usuarios, las noticias positivas o contenidos "blandos", son los que mayor auge están teniendo. Más allá de los sucesos negativos y duros, que indiscutiblemente seguirán preocupando, el lector está ávido de informaciones que sumen, que cuenten cosas amables, que faciliten la vida, que les ayuden a informarse de una manera, no necesariamente, "tremendista". El periodista Alfredo Casares ha analizado el fenómeno. "A los periodistas nos entrenaron para denunciar, para fijarnos en lo que no funciona", pero la sociedad quiere algo más, cuenta, porque necesita "guías que la ayuden a entender la complejidad del presente y construir el futuro". Y es así como el periodismo de servicio se convierte, cada vez más, en el preferido en estos nuevos tiempos. Esto no quiere decir que las malas noticias desaparezcan, pero sí que ya no son un todo. Y para muestra, un botón. El pueblo de la Costa de Huelva más bonito de España que "casi nadie conoce"; Pensionistas y desempleados cobrarán más dinero al mes a partir de este año; Las 4 playas de Huelva libres de humo; Los conciertos de Colombinas 2022 en Huelva; Tsunamis: los puntos de encuentro seguros en la ciudad de Huelva…estas son solo algunas de las noticias más leídas este 2022 en Huelva Información y ninguna de ellas hace mención a muertes ni a datos negativos. Quizá estemos yendo, sin saberlo, a una nueva forma de contar las cosas, con más optimismo, con más cercanía, con más luz. Quizá el mundo necesite contar y escuchar nuevas historias en positivo.