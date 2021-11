Un portazo en la cara de ustedes

Créanme si les digo que probablemente el del careto de aquí arriba sea el periodista menos corporativo que conocen. Después de casi un cuarto de siglo desde que comencé a ejercer lo que quise y quiero ser, puedo decir que me he encontrado de todo, desde gente que busca la esencia de todo esto que no es más que darles a conocer lo que no conocen de la mejor manera posible, hasta lo que Pepe Izquierdo suelta de vez en cuando de que "hay periodistas que hacen todo lo posible por huir de la noticia", o como decía el otro segundos antes de coger su abrigo, "me voy antes de que pase algo". No voy a defender a la totalidad de una profesión de la que estoy cada vez más convencido de que tiene buena parte de culpa de lo que le pasa.

Digo esto porque esta semana en la Audiencia Provincial de Huelva no nos han dado un soplamocos a nosotros solo -que también- sino a todos ustedes. La decisión de celebrar a puerta cerrada un juicio, nos quita a nosotros la capacidad de informar y a ustedes la de ser informados. Y casi eso fue lo menos malo.

No he encontrado antecedente alguno sobre una decisión de derecho procesal sobre la que tenga que pronunciarse un tribunal del jurado que, por definición, no debe conocer nada del mismo. En los procesos donde así se ha decidido, algunos de ellos esgrimidos de manera torticera por alguna de las partes, se ha hecho con días de antelación y siempre por magistrados profesionales que son los que saben. A eso añádanle el momento en el que se produjo, es decir con el juicio ya iniciado y con los periodistas ya en la sala. Sencillamente, dramatismos al margen, nos echaron de allí, así de simple.

En el auto que lo justifica, Su Señoría establece los preceptos para determinar que cualquier juicio, si lo piden las partes, es susceptible de celebrarse a puerta cerrada y esto ya es más serio, por no hablar del delirante último párrafo de su argumentación que dice así: esta decisión "no implica en modo alguno que se niegue de manera absoluta y condicionada el acceso a la información relativa al juicio que será facilitada a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía". Con todo el respeto, Señoría, con esa decisión, lo que usted hace es precisamente negar el acceso a la información.

Además, está la actitud incomprensible de la Fiscalía y del abogado de la Consejería de Igualdad, para la que somos muy útiles cuando nos mandan notas de prensa o actos de su consejera, pero que el lunes le molestábamos.

Sólo una cosa más. Quien cercenó los derechos de Laura fue la persona que la secuestró, la violó y la asesinó. Nosotros sólo contamos lo que pasó. Nada más. Es nuestra obligación. Y lo será.