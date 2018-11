Me lo estáis poniendo fácil

Lo que os faltaba, chatos. Llevo varios días en este faldoncillo que alguien tuvo la santa paciencia de reservarme, defendiendo la utilidad higiénica de la abstención electoral. Creo que, al menos para los que no tengan la suerte de trabajar ese día como el que suscribe, quedarse en el sofá pasando canales y, dado que es diciembre y hará frío, equipado con una buena manta a todo lo largo que uno sea capaz de dar, es la mejor alternativa posible a semejante caterva. Estoy absolutamente convencido de que, como en aquel "imagina que hay una guerra y no va nadie", el día que se convoquen unas elecciones y no voten nada más que los candidatos, habremos dado un paso adelante para salir del pozo de inmundicia en el que la troupe se empeña en habitar.

Lo de los últimos días ha sido de traca. De un debate absolutamente insoportable, inútil, innecesario, tedioso, viejuno, lamentable, penoso, tétrico y con unos aires de importancia que hizo que el resultado bordeara peligrosamente el bochorno más salvaje, pasamos a la estupidez de Teresa Rodríguez, que tiene mucho más fondo del que aparenta, estrella de una serie que ni he visto ni pienso ver, pero como le gusta a su jefe, algún idiota pensó que era una buena idea hacerla la protagonista.

Después vino la respuesta de Juanma que sigue empeñado en que su partido no gane ni una. Mejor dicho, ésta sí la ganó; me refiero a empeorar lo de la anterior. Lo de LaGuerra de las Galaxias con un muñeco de Yoda es para nota; no se puede ser más cutre, ni pretender tomarnos a todos por más tontos. Ese sí es el cambio. A peor.

Y eso que venía cabreado de la semana. La pretensión de quienes se creen que están por encima de todos, de enviarnos publicidad al teléfono móvil, sobrepasa cualquier límite de lo higiénicamente saludable. A lo largo de mi trabajo he utilizado la frase de que "no me importa que los políticos me hablen como si fuera tonto, pero lo que no soporto es que me lo digan a la cara" y lo han hecho. Aviso a navegantes: como a alguno se le ocurra hacerlo a mi teléfono, prometo acercarme a la Carrera de San Jerónimo y escupir en cada uno de los escaños del partido correspondiente; o si no, le diré a Rufián que me preste alguno de sus colegas para que lo haga, pero con gargajo y todo, para que a Borrell no le quepa la menor duda y escriba el segundo capítulo de su apasionante Anatomía del escupitajo. ¿Estamos?