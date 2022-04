¿Y no podríamos tener a alguien que no robe?

La nueva Ley de Educación nace viciada. No pos su ataques a la concertada (¿se acuerdan?) sino por que el estudio de la Comisionología debería ser materia obligada. Profesores no faltan porque entre unos y otros poco nos sorprende ya. Desde la Jefatura del Estado, a un Ayuntamiento de esa España dentro de España que nos venden en el Telediario día sí y día también, hasta el fútbol. ¡Dónde vamos a ir a parar! ¿Quién lo hubiera sospechado, eh? A ver si ustedes pensaban que eso se terminaba con esas tardes de frío en los que se ve un intenso empate a cero, con tres penaltis no pitados, asados a tarjetas y encima se te moja el bocata con la lluvia traidora cinco minutos antes del descanso. No hijos no. Tuvo que venir alguien a corroborarnos que lo de jugar un par de partidos en la quinta leche, ¡era por dinero! Me caigo muerto en la bañera y sin champán, que diría el maestro fotógrafo Pepe Mullor. Pues sí, resulta que uno que ha chuleado en el campo todo lo que ha querido, ha confirmado esta semana que él, por un par de llamadas de teléfono (una de ellas al emérito no me digan que no es justicia poética más aún viniendo de un independentista convencido como el susodicho) ha cobrado más que mi equipo que se fue a Arabia a jugar. Con un par de cullons, Gerard.

Otro que se compra un Ferrari (o una Ferrari como dicen los italianos que suena mucho más bonito), un yate y se pasa una semana a todo trapo en Marbella, por vender unas mascarillas defectuosas. Y todo es legal, dicen. A unos y otros les ha faltado tiempo para echarse los trastos a la cabeza (otra novedad impensable) entre acusaciones de lo limpios que están ahora y lo sucios que están los de enfrente. Mentira podrida. Ningún partido político, pero ninguno ha denunciado jamás a uno de los suyos por llevárselo delante de nuestras napias. Busquen algún ejemplo, que no lo van a encontrar. Alguien cercano me dijo una vez que él prefería que le robaran los suyos. Me acordé de una frase que está grabada a fuego en el imaginario de Estados Unidos, aquella que dice que hay que elegir como representante público a alguien que ya es rico para evitar tentaciones, pero luego me acordé de Trump y se me pasó.

El espectáculo es obsceno. Ustedes y yo sabemos lo que es ganarse el sueldo que le pagan a uno por cumplir con su trabajo. Lo que cuesta estirar el mes antes de que se acabe el dinero y, si me permiten la cursilada, la satisfacción que da al conseguirlo uno detrás de otro. Muchos duermen mejor que nosotros y la verdad es que no deberían. La honradez es el mejor somnífero y la honestidad la mejor receta.