El Recreativo no pierde el control llegando desde atrás con la influencia ejercida de la resistencia. La preocupación básica del Real Murcia es el propio Real Murcia que experimenta las sensaciones del acoso continuado de estar arriba por causas externas e internas. Esta tesis sobre ambos llega después de considerar los datos, circunstancias y resultados cuando se ha entrado en el último tercio decisivo de la Liga. El efecto secundario inmediato es la esperada reacción del Real Murcia que llega al límite de ser o no ser. Y al Recreativo no le puede pillar desprevenido como le sucedió hace dos jornadas en Málaga pagando los platos rotos y que le deje a remolque en la primera toma de contacto del partido.

La descarga de ira del rival tiene que toparse con la actitud y la contundencia de la fuerza ejercida de un bloque recreativista organizado y sin fisuras. El objetivo de luchar por mantenerse en el playoff es una presión muy bonita, que es necesario darle su valor sin perder la dinámica de la capacidad de resistir cuando esperan partidos muy duros y de mucha igualdad que marcarán hacia donde llegarán las pretensiones.

El impulso del Real Murcia de seis jornadas invicto (tres victorias y tres empates) activó su ambición entre su inestabilidad, pero el frenazo de las dos derrotas seguidas (Intercity y la goleada ante el Castilla) deja muy cuestionado a Pablo Alfaro (solo 16 puntos en 14 partidos), que se le agota el discurso entre el malestar general junto a su irregular rendimiento casero, entre los cinco peores. El Recreativo por su naturaleza siempre representa la obligación de mejorar dentro de los términos que pueden alcanzar lo físico y lo anímico, así es que desde dentro deben asimilarlo los jugadores. Su palmarés fuera está entre los cinco más rentables y el estado de agitación del rival no debe arrastrarle a la zozobra. El Real Murcia está en urgencias y el Recreativo no quiere ser su mejor medicina.