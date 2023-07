Tuvimos que reorganizar varias veces el coche para que todo entrase en orden. A la primera fue imposible cerrar la puerta del copiloto; tras sucesivas intentonas el tetris estuvo listo, sólo había que acoplar un par de piezas y retorcer un poco las piernas de mis hijos. Dos sillas, una mochila con cubitos, moldes, rastrillo y pala, una bolsa con una pelota, un disco y las palas de playa, otra bolsa con toallas y neceser, la cometa, otro bolso con ropa de recambio, la tabla, la sombrilla, una bolsa de rafia con la merienda-cena y una mochila térmica donde llevar las bebidas bien frescas. Pasar una tarde en la playa es una pequeña gran mudanza. Y, al parecer, nos dejamos cosas. Por eso entiendo cada vez más a quienes arrastran por la arena esos carros que son 4x4 vacacionales. Bienaventurados los minimalistas porque de ellos es el reino de la playa y la paciencia.

Recuerdo a mi yo-adolescente que iba a la playa en familia y entre los cuatro miembros nos repartíamos a turnos una sombrilla y una bolsa mínima donde iba el protector solar y el tabaco de mis padres. Poco más. Cada cual con una toalla al hombro y un libro en la mano. Para la sed y el hambre, los chiringuitos y la venta ambulante. Una toalla y un libro, con eso se construye una acampada playera. Con eso basta. Abanicarse el calor mientras se pasan las páginas y la vista chapotea en las palabras, como quien salta las olas en la orilla, con el cuerpo aún marcado por surcos de sal. Quizás por eso hay una doble unión, y aún estando en el sofá de casa, abro un libro para trasladarme a esa temperatura marina. Aunque mejor con los pies enterrados en la arena, para qué engañarnos. En un lugar o en otro, lo cierto es que estas largas tardes me otorgan el privilegio del tiempo y de la lectura. Y ya me han acompañado al chapuzón tres libros (en este caso de poesía). La maleza, último Premio Iberoamericano de poesía Juan Ramón Jiménez, donde creo que su autora, Romina Berenice Canet, habla de mi maletero, o de la vida: “No crean/ que yo tenía los planos/ de lo que construía”. El libro Revolución, de José Daniel García, que me revoluciona el pasado: “Sigo buscando las gafas de sol/ en los bolsillos de mi memoria”. Y Olalla Castro, en Todas las veces que el mundo se acabó, que me increpa con todo aquello que no digo: “Todo intento de nombrar/ implica un sacrificio”. Un baño refrescante. Un equipaje que merece la pena portar.