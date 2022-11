El placer de aprender

Esta semana se ha celebrado el Día Internacional del Estudiante. Una fecha anual donde se conmemora a la juventud de varios países del mundo por sus luchas para conseguir una educación libre y que dieron origen a numerosos movimientos estudiantiles.

Para mí es en realidad una excusa para abordar este tema que tanto me apasiona y que está ligado de manera inherente a mis orígenes. Soy hija de una maestra y un maestro. Pero de los de antes. De los que además de enseñar lecciones, te enseñaban valores, de los del pupitre de madera y la pizarra de tiza. De maestros por vocación que ponían el alma en cada uno de sus alumnos y se esforzaban por aprender de la vida para hacer mejores personas a quienes tenían la suerte de cruzarse en su camino cada día en las aulas. Y no digo que ahora no existan esos maestros, los habrá por supuesto y con nuevas habilidades. Pero para mí es inevitable acordarme de cómo daba las clases mi padre. Un hombre que se pasó su infancia entre libros, aprendiendo, mientras otros jugaban por una enfermedad que le impedía ponerse de pie. Encontró en la lectura y el saber tanta felicidad que cuando creció su afán no fue otro que compartirlo con los demás. O de mi madre. Una mujer que cada día, después de estudiar, no ponía Netflix ni se iba a beber con los colegas. Se enfundaba el delantal y con un ojo abierto y otro cerrado, ayudaba a mi abuela hasta el amanecer a hacer tortas de almendra, roscos de vino y hornazo. Esos maestros valían oro. Al igual que esos alumnos veteranos que, a pesar de la edad, siguen queriendo estudiar por el mero placer de aprender. Ayer volví al Galileo para impartir el taller de radio La voz de la Experiencia. Me puse delante de personas con una edad media de entre 50 y 60 años para enseñar. Yo. Una mujer de 33 que apenas sabe de la vida. Mirándoles a los ojos mientras les contaba qué era eso del podcast y cómo iban a ser capaces de montar, a final de curso, su propio programa radiofónico, se me venían a la cabeza mis padres. Cómo se sentirían al otro lado después de haber pasado toda una vida dando lecciones y enseñando. Mi madre ya lo hace. Desde que se jubiló va cada mañana al Centro de Mayores porque está convencida de que se quiere seguir formando. Mi padre por desgracia no está pero seguro que él habría sido el primero en apuntarse a mi taller de radio. Siempre he pensado que ser maestro o docente sería aburridísimo. Crecí estudiando por obligación rodeada de profesores dentro y fuera del colegio. Y ahora, con los años, me doy cuenta de que el saber no solo no ocupa lugar, como dice el dicho. Abre puertas, cura almas y despierta la llama de la vida regalando a muchos la ilusión de seguir creciendo. Y qué paradoja del destino que ahora sea yo quien guíe en las aulas a esas personas que, por elección, deciden seguir siendo eternos estudiantes. El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva es un regalo. Un lugar que traspasa la línea del tiempo uniendo a jóvenes y mayores a través del saber y el aprendizaje.