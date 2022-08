Contra los pinchazos

La extensión de una moda más que peligrosa como han sido los pinchazos en las fiestas patronales de algunos pueblos de la provincia, en especial Valverde y Cortegana donde sus respectivas alcaldesas mandaron parar la fiesta, han puesto sobre el tapete la necesidad de actuar con contundencia ante unos hechos ante los que no cabe otra postura. Independientemente de que no se inyecta sustancia química alguna, el mensaje que hay que enviar es que no se puede pinchar a nadie bajo ningún concepto. Así lo han entendido nuestros representantes públicos y las fuerzas de seguridad.