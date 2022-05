La piel fina

Vamos a ver si me explico. Hace una semana justa, en este mismo cachito, confesé mi tristeza por la pérdida de Javier Barrero. Lejos de mi intención estaba glosar su figura, los logros conseguidos en tantos años de dedicación a la política, ni tan siquiera pretendí rendirle un homenaje, entre otras cosas porque me considero torpe como pocos para poder llevarlo a afecto con la dignidad que él merece. Tras su publicación experimenté uno de esos momentos en los que considero que las redes sociales sirven para algo. A través de ellas, gente que no tenía por qué hacerlo, extendió sus parabienes hasta un punto que ni entraba por la puerta de mi casa de lo ancho que iba. También me han caído algunos palos, no se vayan a creer, aunque tengo que decir que han sido con la educación y las buenas formas que exijo a todo aquel que se cruza en mi camino. A ellos va dedicado esta especie de continuación.

Cuando Tuto me trajo hasta Huelva, comió conmigo y me adelantó lo que esperaba de mí. Era la primera vez que nos cruzábamos profesionalmente y en un bar de los de Pablo Rada, me dijo que me ocuparía de temas industriales y portuarios. Los primeros me gustaban, aunque mis destinos anteriores me permitieron ejercerlo poco. Siempre me ha maravillado cómo el ingenio humano es capaz de fabricar cosas para hacernos la vida más fácil. Sabía poco de la onubense, más allá de las instalaciones de Cepsa fruto de mi estancia previa en Algeciras. Tengo que reconocer, por ejemplo, que a Atlantic Copper no la conocía en absoluto y de Fertiberia, las noticias sobre los fosfoyesos que traían mis compañeros de Coordinación a la sección de Andalucía. Tuve que aprender y todavía sigo haciéndolo. Algún año lo conseguiré.

Al Puerto fui días después. Cogí mi coche y mi primera parada fue el Muelle Ingeniero Juan Gonzalo, que cumplió lo que se espera de un lugar donde se manipulan áridos y que ya conocía de Almería y Carboneras; sucio, descuidado, pero aceptable. Cuando llegué al Muelle Sur, se me cayeron los pelos del sombrajo y lo primero que pensé fue: ¿y este hombre de qué quiere que escriba, si aquí no hay nada? En efecto, un erial con unas vías que estaban en obras y dos grúas viejas. Eso era el Muelle Sur. Decir que Javier cambió aquello no significa despreciar a quienes estuvieron antes que él. Todo lo contrario. He conocido su trayectoria lo suficiente para no tener reparos en felicitarlos porque buena parte de lo que el Puerto es hoy se debe a su trabajo, a su buen trabajo. No obstante, obviar el que hizo Javier me parece igual de injusto. Fue bajo su mandato cuando el Puerto cogió el rumbo que después siguieron José Luis y Pilar. Sin ánimo de ofender a nadie, pero a cada cual lo suyo. Es de justicia.