Soy pesimista

Ciertamente , debo confesar que no termino de entender, salvo aceptando que la maldad de la condición humana sea capaz de fomentarlo, como se puede actuar de manera tan individualizada, egoísta e irresponsable, donde la mentira, la impostura, el rencor o resentimiento… busquen beneficios estrictamente particulares, pero no solo para beneficio propio sino acompañado de la negación del mínimo hacia el enemigo porque no se le considera adversario si es que realmente, nos consideramos demócratas, cuestión cada vez menos evidente y condicionada por esa censura camuflada, tal cual es, la corrección política tan fomentada, como mal utilizada.

Y es que no parece este el camino adecuado tras cuarenta años de libertades y convivencia democrática, lo que indica, en el día de hoy, que el supuesto mantra del progresismo basado en la descalificación de lo iniciado con mayoritario refrendo popular en 1978, y la pretensión de romperlo se viene abajo por involucionista, aunque se pretenda modificar la historia o blanquear a muchos de los más oscuros protagonistas de la misma y presentarlos como adalides de la lucha por las libertades. Desde el 78 para acá, no hay motivos para la confrontación destructiva, puede haberlos y debe ser así para el debate de ideas, para la alternancia democrática en el Poder de manera que el ejercicio del Gobierno fomente la paz y el progreso general pues la otra manera, la de los malos y los buenos, no hay soluciones pacíficas de los problemas y, de ahí, siempre habrá víctimas inocentes del pueblo pues las élites, sean el signo que sean, siempre encuentran vías de escape.

Es momento de hablar sobre cómo afrontar las inundaciones, la acción destructiva del volcán de la isla de la Palma… por la vía de la solidaridad y las reformas estructurales necesarias. Es tiempo de luchar contra las consecuencias de los precios de la electricidad, los combustibles, controlar la inflación, escuchar las demandas de agricultores, ganaderos, trabajadores del metal… de tomar referencias de profesionalidad, comportamiento social, tolerancia… en las figuras -desgraciadamente desaparecidas- de Verónica Forqué o Manuel Santana. De no caer en contradicciones evitables como ningunear la Navidad como festividad religiosa por el aséptico solsticio o silenciar una entrevista, en sus contenidos, con el Papa por ser privada y hacer el viaje en avión oficial… son pequeños o grandes detalles de una relación supremacista de entender la vida cotidiana de una nación cada vez más polarizada, crispada y radicalizada que creo no va por el mejor de los caminos para construir un buen futuro. Todo lo cual, me lleva a ser pesimista.