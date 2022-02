Un peligroso vodevil

El disputado voto del señor Casero nos tiene a todos con las carnes abiertas. El numerito de la votación sobre la reforma laboral mantiene entretenido al personal desde hace ya un par de días. Un escándalo mayúsculo como no se había conocido otro por lo menos en 24 horas. Es la tragedia de estos tiempos en los que la efusividad de las alegrías y las tragedias nos permiten solapar con enorme frivolidad un drama con otro. Hay que hacer mucho ruido.

El error cometido por el diputado del PP lo puede sufrir cualquiera. De hecho es hasta más frecuente de lo que imaginamos pero como no solemos prestar la más mínima atención a lo que pasa en el hemiciclo ni nos enteramos. Recuerdo el caos del primer pleno telemático municipal en Huelva con micrófonos abiertos, ediles que no se enteraban y descuadres en los votos hasta que se optó por computarlos por bloque y no de forma individual (un alivio de camino para quienes no tienen más remedio que seguirlo). Como la mitad de las mociones son de relleno o de doctrina política nacional tampoco importa mucho.

Es doloroso ver cómo este país se agota en un nuevo debate apocalíptico de 72 horas por el voto de un señor que se equivocó varias veces en la misma sesión (aunque no protestó hasta la que lo encumbró) pero sin embargo, y acudo a un informe de Infojobs, solo el 7% de los trabajadores tiene un conocimiento elevado sobre en qué le va a repercutir la reforma laboral y alrededor del 50% no tiene ni idea del fondo de la materia. Pero no pasa nada, lo importante es el ruido más que la relevancia. Un vodevil construido alrededor de ese templo de la soberanía popular donde parece que cada vez el nivel es menor. Tenemos un parlamento que es carne de meme. Al final da igual el motivo, lo importante es hacer mucho ruido, provocar muchos titulares y que se hable mucho de los personajes en cuestión.

El problema mayor no es que un político se equivoque como cualquier ser humano sea del partido que sea. Lo realmente trágico es ver cómo quienes tienen que defender nuestras instituciones aprovechan el berlanguiano incidente del señor Casero, a quien la gloria efímera le va a durar hasta el miércoles como mucho, para deslegitimar esas mismas instituciones. Que un señor vote en sentido contrario a lo que quería es explosivo suficiente para cuestionar a los poderes del estado, para que los que lo integran lancen un peligroso mensaje a la ciudadanía al denunciar supuestos pucherazos, tongos y hasta sobornos encubiertos. Debilitar las instituciones sobre las que se sustenta nuestro sistema no es buen negocio.