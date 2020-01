La pela es la pela

El Parlamento catalán aprobó hace una semana una subida de sueldo de sus diputados con los votos a favor de Ciudadanos, Partido Popular y Junts per Catalunya, la abstención de Esquerra Republicana, Partido Socialista y la CUP, y el voto en contra de En común- Podemos. No es una inocentada, lo prometo. Lo que pasa es que mientras los medios de comunicación se entretienen y nos atontan con el pin parental, la nueva fiscal general y demás pamplinas, la derecha nacionalista española y la derecha independentista catalana no tienen problemas en ponerse de acuerdo para cobrar más.

Estamos asistiendo a una campaña muy agresiva contra el nuevo Gobierno, al que muchos de los políticos de la oposición tachan de ilegítimo, por haber pactado con el independentismo vasco y catalán, por haber vendido España, por tratar con golpistas, por programar una reunión con un presidente de la Generalitat que está inhabilitado por la Junta Electoral Central y por el Supremo. Todo eso lo estamos escuchando en boca de Casado, Abascal y Arrimadas. Y mientras el PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox claman al cielo por la destrucción de España en el Parlamento catalán, estos mismos partidos, perdón, Vox no tiene representación para eso ya está Torra, pactan con el diablo golpista una subida de sueldo.

Resulta sorprendente que para cobrar más, Torra y su partido sí estén habilitados. En este caso poco importan la rebelión, el golpe de Estado, la desobediencia y el 155. Tampoco importa mucho, que según Arrimadas y Ciudadanos el parlamento catalán no funcione, no se reúna. Si hay que ganar más pasta aunque no haya sesiones y, por tanto, no se trabaje, pues se pacta y a otra cosa mariposa. Y es que la derecha cuando se trata de beneficios sabe que el dinero no tiene patria y no duda en pactar con el mismo diablo si es necesario.

De esta noticia no hemos tenido mucha información, ha pasado desapercibida por las diferentes cortinas de humo que se han colocado en los diferentes medios de comunicación, pero es grave, muy grave la hipocresía de estos políticos que se disfrazan de constitucionalistas para desgastar al enemigo y de nacionalistas radicales para cobrar más sueldo. Y es que como decía el admirado Quevedo: "Poderoso caballero es don Dinero...", lo que traducido al castizo castellano, ese que se persigue en la Cataluña de Torra, " la pela es la pela".