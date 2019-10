Y no pasó nada

Volví a acordarme de mi padre. Desde que no lo tengo a mi lado, lo hago muy a menudo. Con motivo de la exhumación, se han recordado las últimas imágenes del dictador, aquella de la plaza de Oriente con un millón de entusiastas, vamos lo del contubernio, y aita siempre que las veía se preguntaba lo mismo después de cabrearse con la tele, lo que hacía para el descojone de quienes lo veíamos: "Y toda esa gente, ¿dónde está? Porque ahora todos son demócratas de toda la vida". Hoy tendría la respuesta. Algunos en Vox, irredentos, nostálgicos de un régimen que no trajo nada bueno y lo menos malo llegó tarde. Y el resto, de despedida en Cuelgamuros; no más de un centenar entre ellos, señoras con el pelo casquete recién salidas de la peluquería, viejos que se quedaron parados hace más de cuatro décadas y jóvenes con menos de dos dedos de frente, pero a lo largo. Acompañábales una familia de vividores del saqueo de su abuelo, indignados porque nadie parece tenerles el respeto que ni merecen, ni jamás ofrecieron a nadie y tenemos el cuadro completo. A mis cincuenta y algunos, me han acompañado toda mi vida y ahora les han sacado de ese recuerdo para agitarme la memoria y para volver a despreciar con toda la energía que me queda una manera de entender la vida que da bastante asquito.

Jamás entendí qué vieron en un país que escondía miseria, desigualdad y, sobre todo miedo, mucho miedo. No entenderé jamás que quieran volver a eso, a esa vida con más negros que blancos, con una falsa pompa que no hacía nada por tapar aquello que jamás comprendió; el ordeno y mando por decreto; las cosas son así porque lo digo yo; el ascensor de servicio; las criadas y señores; el usted no sabe con quién está hablando; el jefe de negociado; la leche en bolsas; los tricornios por todas partes; la adhesión inquebrantable; las pólizas de tres pesetas; los planes de desarrollo; el mensaje de Navidad; el tratamiento por obligación; las cafiaspirinas y optalidones; los ducados e ideales; los periódicos feos; un país, en definitiva que dejó de existir hace mucho tiempo y del que queda una caja que parece un Tigretón y apenas dos docenas de irredentos nostálgicos y un teniente coronel golpista.

Me importan poco los posibles beneficios electorales del asunto, total no iba a votar a nadie. Lo que me alegro es que con el ataúd, salió de una basílica horrenda, una manera de entender la vida que espero que no regrese jamás. No hubo nada nuevo en ella. Quien descansa en paz no es el muerto, somos nosotros.