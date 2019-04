¿Qué pasa con el CEUS?

Se presentó a bombo y platillo. No era para menos. Iba a ser el primer centro europeo certificado para drones y eso iba a poner a Huelva al nivel más alto de Europa en este ámbito. Después de cuatro años, todo sigue igual. O peor, porque en contra de lo que se puede pensar, el proyecto no sale adelante por falta de apoyo institucional. Dicen los expertos que el dinero está y que también se cuenta con la declaración de impacto ambiental. El tiempo pasa y las obras han de comenzar antes de finales del año 2020 para que pueda ser una realidad el proyecto y no se pierda todo el camino que ya se ha andado. ¿Qué pasa entonces?