Un parón en la campaña no viene mal

Apesar de que hay un pacto tácito para que la campaña no enturbie el discurrir de las cofradías y no debe haber cartelería que salga junto a un Palio o un Cristo, no será extraño ver a algún candidato en las salidas, balcones e incluso en las primeras levantás de cada paso... Confiemos en que nos dejen disfrutar de la semana, al margen de ese enfrentamiento al que nos tienen ya demasiado acostumbrados. Aunque con la política de fichajes, ya se sabe, de todo puede dar .