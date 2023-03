Los palcos toman las calles, empieza la cuenta atrás

Entramos en la recta final. El montaje de los palcos de la carrera oficial ha empezado en el centro de Huelva para que todo esté listo el Sábado de Pasión, cuando se ocuparán por primera vez con el desfile procesional de la Legión con el Cristo de la Vera+Cruz, convertido ya en preludio de la Semana Santa de Huelva junto al Viernes de Dolores. Parece que no habrá problemas para que todo esté dispuesto entonces, aunque en el primer tramo, en La Placeta y Plus Ultra, se apurarán los plazos por el remate de las obras de peatonalización, que se pararán provisionalmente en Méndez Núñez para no interferir en las procesiones. La cuenta atrás está ya en marcha.