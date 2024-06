Hay que ser muy desahogado para soltar en pleno mitin que el matrimonio Sánchez-Gómez no es ni el primero ni el único en ser perseguido “por la derecha y la ultraderecha” : que antes de ellos había sido víctima ni mas ni menos que la ex consejera y ex ministra Magdalena Alvarez. Hay que ser muy descerebrado para acusar a los jueces y saber que saldrás indemne. A ver, presidente: las condenas a estos corruptos gobiernos socialistas llegaron por sus robos de dinero público a manos llenas para uso y disfrute en consumos más que indignos. Los hechos son hechos y las pruebas determinan las condenas. La consejera socialista de la Junta de Andalucía condenada hasta por el supremo por corrupción en el caso de los ERE sorprende que aún tenga ganas de asistir a mítines. Faltaron Chaves y Griñán. Con lo callados que ya estaban todos los socialistas condenados en su estrategia de enterrar en el silencio las numerosas condenas por el caso de los ERE en Andalucía y vuelve a saltar la bicha. Griñán rogó su indulto, cual independentista perdonado, a Sánchez. Pero Sánchez no quiso , al menos en público, ni mencionar el caso ERE como poniendo un cortafuegos , confiando a la suerte de la mala salud del ex presidente condenado para evitar entrar en prisión. Antes las imputaciones eran una condena, ahora para los Sánchez-Gómez estar imputado es un orgullo. El hombre blanco que presume de pulcritud señala a la justicia que se revuelve por seguir siendo independiente. El hombre blanco se mancha con su propio fango con el caso Koldo, el Delcy Gate, hasta por los trapicheos de su propia esposa que por imitación va pidiendo ser directora de cátedra sin tener titulación y ordenando que se le regalen prebendas digitales a empresas amigas. El presidente no se merece España. Porque en España nos enorgullece ganarnos los títulos estudiando. Nos sacrificamos durante años para conseguir un honrado reconocimiento profesional. No encargamos tesis a un negro. No firmamos y cobramos libros escritos por terceros. No se coloca a una ex ministra en la fiscalía del Estado, o a un amigo en el TC. No se aprueba una ley de amnistía en contra de la mayoría de la opinión de los españoles. No, señor Sánchez, España no es una país para usted. Los españoles, aún de toda condición ideológica, condenan la mentira, su kirchnerismo y las dudas sobre su gestión económica en manos de la amiga de los condenados por los ERE, Maria Jesús Montero. Solo los delincuentes se sienten orgullosos por serlo.