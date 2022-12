El orgullo de un 18 de diciembre

Si solo fuera deporte carecería de sentido, posiblemente habría sucumbido ya al desgaste de los años, los golpes del destino y las puñaladas recibidas. Porque racionalmente podría parecer hasta milagroso que siga vivo. Pero no lo es y quien no lo vea así no merece la pena que se le explique. No lo va a entender. Huelva celebró ayer los 133 años de ese abuelo que une a los onubenses alrededor de un símbolo, que nos da identidad y alimenta nuestro orgullo.

Como parte del credo que nos une nos tuvimos que sacudir las heridas del enésimo sofocón. Va en nuestro ADN. Sufrir mucho, disfrutar poco y presumir mucho. Ni 24 horas antes arrastraron su escudo por Torremolinos un grupo de jugadores que pasaron como pasaron tantos antes que ellos sin que les recordemos. Doloridos y enfadados nos acostamos, apesadumbrados por ese particular pesar que como los autores del 98 sentimos por nuestra patria chica que es el Colombino y sus desdichados hijos. Decía Azorín sobre aquel espíritu de melancolía de toda una generación que veía marchitar la gloria de otro tiempo: "Sentíamos el destino infortunado de España, derrotada y maltrecha, más allá de los mares, y nos prometíamos exaltarla a nueva vida".

Acostumbrados como están sus nietos a los golpes, cada 18 de diciembre es en Huelva una celebración de vida, de existencia. Se sacuden el polvo para alzar el escudo de su pecho. Hace demasiado tiempo que hacerlo es suficiente motivo para no dejar de hacerlo. El recreativismo olvida por un momento que lleva ya casi una década hundido en la miseria de categorías que no merece, de la que no parece que vaya a salir con la velocidad que requiere. Las redes se llenaron de mensajes como un grito individual unido en un alegato colectivo. La mayor parte de ellos simples, unas palabras apenas, otros más profundos, pero todos llenos de orgullo y mucha gratitud. Es sorprendente cómo somos capaces de deberle tanto a un club que nos genera tan pocas satisfacciones.

Pronto la realidad nos devolverá a nuestro día a día. Olvidado el bochorno de Torremolinos y mientras llega el próximo, a los recreativistas nadie nos puede quitar el orgullo de celebrar cada 18 de diciembre que el Decano es y será el Recreativo de Huelva, nuestra identidad. En el 134 seguiremos a tu lado. Felicidades, abuelo.