El deterioro en el nivel de las actuaciones políticas que se viene observando desde hace años y que van del desembarco de ZP en la Secretaría General del entonces PSOE hasta el "caudillismo» actual del partido sanchista", pasando por la "abulia" rajoyista con la mayoría absoluta peor gestionada de las conocidas hasta ahora, resulta de manera manifiesta deprimente.

Se empezó con "cordones sanitarios" y estamos en la construcción del "muro" que separa a los buenos -los míos- de los malos -los demás- porque la valoración del bienestar general -todos- no importa, lo trascendente e importante no es ganar unas elecciones sino poder gobernar y para ello no hay límites ya que hay quien considera que la llamada mayoría social está por encima de los criterios legales y el respeto institucional que ha de quedar bajo la tutela colonizadora del dirigente de turno, generalmente huérfano de ética pero adornado de la endogamia suficiente para considerarse dueño y señor de las estructuras del Estado y, en consecuencia, sin obligación moral alguna de respetar la histórica, democrática y aceptada separación de Poderes.

Dicho esto, nos encontramos que sobre la base del principio de gobernar como sea, comprobamos que hubo cesión al chantaje de votos por investidura, con lo que ello supone de generación de suma debilidad en el gobernante que se verá sometido a la presión continua de su extorsionador que, además no llega ni a ocultar que a ellos no les importa nada más allá que su objetivo independentista por lo que España les da igual, conscientes como son de la inmensa debilidad gubernamental que se ha de instalar en el "filibusterismo" parlamentario para intentar camuflar sus necesidades en la búsqueda de ejercer trampas ideológicas, de componente social, que permitan señalar las maldades opositoras en caso de negativa y disimular su entreguismo a quien le tiene aprisionado con sus votos minoritarios, pero ideológicamente sustentados por un supremacismo ancestral que el chantajeado antes denunciaba y ahora se traga, aún a costa de ejercer un hipocresía superlativa justificando sus concesiones, al límite de la legalidad, -nunca un acuerdo político puede estar por encima de la Ley- para buscar mejorías de la convivencia cuando la realidad es que se consagra la desigualdad entre ciudadanos, las asimetrías entre territorios y, en definitiva, la ruptura de la proclamada convivencia. No sé si el término hipocresía, en este marco descrito, es incluso suave. Por fin. ¿Quién actúa así y es paradigma referente de esta forma de gestión? Suya es la palabra, respetado lector.