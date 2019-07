La opción personal

Hace algunos años tuve un vecino que trabajaba poniendo cajas de cartón en los portales de pisos para recoger ropa. Hoy aún se dedica a este oficio.

Ya en los primeros años, cuando coincidimos, había leído y visto acerca del daño que la ropa usada hacía en África, cómo grandes distribuidores se hacían de oro vendiendo lotes conseguidos en los países ricos, donde la gente tiende a vaciar periódicamente los armarios, y toda esa ropa acababa en mercadillos, hundiendo la posibilidad del desarrollo del textil local.

He visto camisetas del equipo ciclista de la ONCE en Nicaragua y esas verdes de "Escuela pública de calidad para todos" bajo las chilabas de bereberes en lo profundo del desierto marroquí. El problema es que César sigue viviendo de eso en Huelva. Y ahí me surge el dilema, ¿cómo compaginar la perspectiva global con la necesidad local y concreta de que César viva dignamente?

Las causas "macro" tienen la dificultad de que son lejanas, en ocasiones etéreas, mientras que los casos concretos y conocidos los vemos mucho más claros, al menos aparentemente. Digamos que vemos la urgencia y la necesidad del aquí y ahora. Sin embargo, en bastantes ocasiones, un gesto particular que consideramos ético, puede traer las consecuencias contrarias a las que busca. Un ejemplo polémico; el de los movimientos de abolición de las corridas de toros. Se reivindica que el toro no sea lidiado en la plaza porque es hacer del sufrimiento animal un espectáculo.

Este gesto es defendible si no ampliamos el campo de visión, ya que el día que no haya corridas, los toros dejarán de ser criados en las dehesas y terminarán en el matadero y se corre el riesgo de acabar con ese ecosistema tan rico y sostenible. Hay que ser iluso para pensar que el dejar de lidiar toros en las plazas no tendrá consecuencias para su medio de vida. Algo parecido ha pasado con los liberadores de granjas de visón, que han provocado serios conflictos medioambientales con las especies autóctonas.

Vivimos tiempos donde la negociación se ve como debilidad y la empatía brilla por su ausencia. Las polémicas se dirimen con argumentarios excluyentes y simplones. Se nos llena la boca con la palabra Democracia y luego no somos capaces de avanzar para construir una sociedad más justa donde todos tengan su oportunidad. No somos tan perfectos como para tirar la primera piedra, aunque sí podemos desarrollar una ética personal, suficiente.