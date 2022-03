Los ojos de Kylina

Los espejos son unos objetos de lo más curioso. Nadie se para a pensarlo, claro, porque los miramos a diario, pero eso no quita que sigan siendo misteriosos. Extraños, incluso. Pueden revelar incómodos secretos, realidades diferentes a las que creíamos conocer. Por ejemplo, los ojos de Anna se ven brillantes a través del espejo del coche. Parecen expectantes, pero están aterrorizados. Kylina se cruza con ellos cuando alza la mirada desde la carretera para ver cómo están las cosas ahí detrás. Quizás, como ella, solo mira para saber qué ocurre ahí delante. O quizás, como ella, hurga en el espejo buscando algo de tranquilidad. Un soporte al que agarrarse en aquellas horas extrañas. O quizás solo ha sido una coincidencia, porque no tarda mucho en retirar la mirada del espejo y volverla de nuevo a su tablet, que no ha dejado de toquetear. Lera, su hermana pequeña, sigue en lo suyo, sonriendo mientras ve por enésima vez unos dibujos animados que se sabe de memoria. "Mejor así. Que siga riendo", piensa Kylina devolviendo los ojos a la carretera y la mente a Kiev. Aún no puede creérselo, pero ahí está. Conduciendo en plena noche. Sola con las dos pequeñas. Huyendo. Niega con la cabeza repetidas veces, como si el gesto sirviera para algo. Como si bastara con eso para cambiar la realidad, para devolver las cosas a como estaban. Ayer, a esa misma hora, las tres preparaban la cena en la cocina de casa. Kylina calentaba una sopa de remolacha y Anna y Lera sacaban una pizza del horno. "Les encantan las pizzas", dice en voz alta, sin darse cuenta de que no volverán a cocinar allí hasta dentro de mucho tiempo. Si es que lo hacen alguna vez. Luego, con esa niebla gris que envuelve los malos sueños, recuerda la llamada de su marido, el susto, las carreras, las maletas, la tranquilidad impostada. Coge el dinero, coge los cables, no olvides el cargador, ni los papeles, ni las llaves, algo para comer, unas mantas, el portátil, las tablets, las tarjetas, apaga las lu… Cae en la cuenta de que se las dejó encendidas, y se enfada con ella misma unos segundos antes de echarse a reír. Ojalá aquella fuera su mayor preocupación, se lamenta, ahora con una mueca amarga. Vuelve a mirar a las niñas a través del espejo. Por fin duermen. Todo parece estar bien, así que se echa a un lado, detiene el coche y se baja, por fin, a estirar las piernas. Enciende un cigarrillo y suspira, como aliviada, caminando despacio hasta donde sus hijas no pueden verla. Pero un espejo es un espejo, y el del retrovisor nos enseña, a ti y a mí -y puede que también a Anna- cómo Kylina se agacha y luego se encoge. Cómo se sujeta la cabeza, moviéndola adelante y atrás, abriendo la boca para gritar en silencio. Cómo golpea el frío asfalto del arcén mientras lamenta su suerte. La de toda su gente. Cómo maldice a quienes las han colocado allí, como peones en el tablero de su maquiavélico y tétrico juego, y a la guerra y a los que la provocan, a los que la permiten y a los que miran.

El espejo nos desvela cómo se levanta, se restriega los ojos con las manos y vuelve al coche para sacar su mejor sonrisa como si no hubiera pasado nada. Como si no pasara nada.