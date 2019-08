Las obras paradas como síndrome

No es la primera, y mucho nos tememos que tampoco será la última. El edificio de Hacienda fue la primera; el centro de salud de Isla Chica, la siguiente. Ambas comparten el mismo síntoma; unas adjudicaciones optimistas, unas peticiones de la empresa complicadas de satisfacer y un solar abandonado a su suerte en medio de una batalla política -otra más- que parece que lo resuelve todo, sin arreglar nada. Lo peor del caso es que no es nuevo; ha sido la manera de hacer algunas obras públicas en la era donde los pelotazos urbanísticos surgían interminables. No hemos aprendido la lección y, mientras tanto, que nadie olvide que el sobrecoste de la fiesta la pagamos todos. Y esto tampoco es nuevo.