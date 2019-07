La obligación de ser ejemplar

Es imposible ser un buen líder sin conductas éticas. Es inconcebible durar en la vida política siendo un mal ejemplo. No parece que haya duda sobre ello porque un líder tiene que ayudar su equipo, a su gente, a conseguir sus objetivos, pero siempre desde un comportamiento ético y respetando las normas. Todo lo contrario de lo que el vicepresidente del PP de Huelva, Alberto Fernández, hizo en la reunión que mantuvo con un grupo de agricultores a propósito de la sentencia del TSJA que obliga al cierre de los pozos ilegales en el entorno de Doñana. No se puede alentar a incumplir la ley; no se puede y menos si se es (buen) político.