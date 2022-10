Sin número en el bombo

N O me gusta ser negativo. Renuncio a lo catastrofista. Pero, la mala pata, la mala leche o la mala suerte, suelen ir campeando a sus anchas por este mundo que nos rodea y en muchas ocasiones nos pone el pié para que caída sea real. No quiero referirme a personas, sino a hechos. Tengo un gran defecto, bueno muchos, pero uno de ellos es mi apasionamiento por mi tierra, por su progreso por su bienestar presente y futuro. Y en este sentimiento hoy me vuelve a doler que Huelva tenga todas las papeletas para su gran desarrollo, pero a la hora de la verdad , ponemos cara de tonto cuando nos damos cuenta de que en este sorteo general de aspiraciones, nuestras papeletas premiadas no están en el bombo.

Cuando pasa el verano y el sol nos calentó la cabeza de tantas cosas que nos anuncian y nos prometen, el otoño en la desnudez de los arboles también nos muestra la nuestra en tanto incumplimiento, tanta fantasía o en el mejor de los casos en tantísima demora en poner en marcha o terminar los plazos señalados.

Huelva no se merece ese olvido nacional para sus causas más urgentes y perentorias en espera. Los titulares de prensa nos hablan de la veleidad con que el gobierno central nos trata cuando nos referimos a la concesión de la Agencia Espacial Española, en Huelva. En este tema soy pesimista. O surgen milagro, yo creo en ellos, o el lugar para establecer tan interesante escalón de cara al presente y al futuro ya está designado.

¿Por qué pienso así?. Porque la experiencia me lo ha demostrado. El grito de !Huelva, Huelva, Huelva !, no pasa del puente de la Anicoba. Pero, ¿saben muchos onubenses, donde está ese puente..?

Y de cohetes y del espacio, me voy a la tierra firme, que no sabemos si es la más segura. Los Presupuesto Generales del Estado ya se hicieron públicos. Todos esperando por si nos toca la "quiniela", mirando la llegada del Ave. Y lo que ha llegado es una cantidad irrisoria para continuar con el mismo proyecto reformado y total ¡nada!. ¿Hablamos del CEUS? ¿ Hablamos de puentes turísticos obsoletos..? Mejor es que sigamos hablando, aunque nadie nos oiga en las alturas. Ese ha sido uno de los nubarrones choqueros de toda la vida y así seguimos.

Mientras tanto, los presupuestos provinciales y locales se van estirando para dotar a la ciudad y provincia de lo que se puede y en esto queda nuestro gozo, porque las grandes obras necesaria siguen en la oscuridad del pozo. Ahora que se avecinan las dobles elecciones, el aire puede refrescarse algo. Pero Huelva necesita más que un ventilador de techo, que es lo que hay, un aire acondicionado a nuestras exigencias.

Pero sigamos adelante sin decaer, no vaya a suceder lo que vaticiné hace muchos años, en 1982, en el viejo Odiel sobre el V Centenario del Descubrimiento de América. Y no me equivoqué ya que al final : ¡las tres Carabelas, salieron del Guadalquivir¡. ¡ Qué país!.