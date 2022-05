Cumplir 30 siendo mujer es entrar en terreno pantanoso. Yo hace un par de años que los cumplí, con lo que la cosa empeora. Y, sin entrar en el eterno debate de "eso era antes", "los tiempos cambian", "ahora los 30 son los nuevos 20" y frases hechas varias, me gustaría dedicar este espacio a las que, como yo, aún se topan a veces con una sociedad retrógrada que no sabe demostrar lo que a boca llena dicen sus palabras.

Y a las pruebas me remito. Tengo 32, soy soltera, no me he casado, no tengo hijos ni intención de hacerlo a corto plazo. Y aunque mi soltería, al igual que la de un sinfín de mujeres en estos tiempos, es ELEGIDA, parece ser que a veces esa elección te arroja hacia "el otro lado". Hacia un mundo que en ocasiones sigue sin dar su sitio a quienes no caminan como se hacía antaño.

Empiezo por las amigas. Las de siempre siguen ahí, pero ¡ojo! ahora tienen hijos y si eres soltera tienes que tener clara una cosa: aunque intenten taparlo, tus problemas personales nunca se igualarán a la divinidad de haber sido madre. Por lo que, aunque les estés contando cómo te fue tu última cita de Tinder, su único pensamiento en realidad es que tienen que ir a comprar pañales en cuanto te calles. Y qué decir de la familia. En mi pueblo una vez una tía llamó a mi madre para felicitarla porque había escuchado que me "había salido un novio"… para qué seguir contando.

En cuanto al trabajo, si dices que eres autónoma, encima, ya tienes el completo. La inestabilidad personificada. "¡Pobrecita"! "¿Por qué no habrá opositado?"

Y aunque, por suerte, la gran mayoría no es así, me indignan quienes siguen juzgando a los demás por su estado civil. Hoy se casa quien quiere. Y quien no, también lo hace porque quiere. ¿No es igual de válido? Vivo sola e independiente en un piso que me pago con el trabajo que me hace feliz, tengo coche, salud, un buen físico y una forma de amar que no me permite conformarme con cualquiera. Porque no es cuando toca. Es cuando TÚ decides que toque. A mi tía la del pueblo le diría que me felicitara por la mujer que soy, no por quien me acompaña. A mis amigas, (a las que quiero y sé que me quieren por encima de todo) que me den la misma importancia aunque no tenga anillo ni retoños. Y a los que cuestionan el autónomo, que se enteren bien: gracias a ello me están leyendo y hoy soy quien siempre quise ser.