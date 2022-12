Los nuevos tiempos

Son muchas las razones que hoy me llevan a escribir esta reflexión sobre mi oficio. Soy periodista y no solo porque cursé hace ya 11 años una Licenciatura, sino porque desde los 22 he peleado por hacerme un hueco en mi profesión y vivir, simplemente, de lo que me hace feliz. Digo peleando porque dedicarse al periodismo en una pequeña provincia, sin tener amigos, familiares o conocidos que "te echen un cable" de primeras, no es tarea fácil. Con todo, yo me convencí y antes de saber si lo mío era la radio, la prensa, la tele o las redes sociales, comencé a andar sin detenerme en los pasos. Me dediqué a decir sí y a ver cada puerta abierta como una oportunidad. Cada dificultad como un nuevo desafío para aprender. Cada tropiezo, como un grito del destino poniendo a prueba mi capacidad y mis ganas. Y andando andando aprendí a nadar contracorriente y a desenvolverme en diferentes mares, pero con un mismo mensaje. La difícil y bella labor de contar historias con rigor, trabajo y sentido de la responsabilidad. Por el camino me ha dado tiempo a conocer cómo ha ido evolucionando el periodismo, así como sus nuevos estilos y formatos. Son nuevos tiempos en los que las redacciones se redefinen cada día para adaptarse a los desafíos tecnológicos. La convergencia digital demanda periodistas con capacidades múltiples. Labores que antes hacían varios, o estaban divididas, ahora se juntan en uno solo, el periodista multitarea. Y por si esto fuera poco, ahora también hay que saber de todo. Los que "hacían papel" tienen que postear en Facebook, escribir en web y publicar vídeos en TikTok. Al igual que los nativos digitales hemos de convivir con otras formas y estilos más tradicionales. Hoy, en mitad del cambio, se pide velocidad, noticias que conecten con los nuevos lectores y con un mayor número de usuarios. Una labor que ya se exige a los más jóvenes o a quienes ya una vez también pasamos por el papel, hablamos en radio, presentamos en televisión y aprendimos en redes sociales. Y aún así, incluso con estas capacidades, a veces nos damos de bruces con un choque generacional que se resiste al cambio y que confunde, muy a mí pesar, la valía con las ansias de trabajo. Pero nada de esto más lejos de la realidad, porque aquí, como en otras profesiones, no hay ni buenos ni malos. Solo trabajadores comprometidos con su trabajo dispuestos a caminar con el cambio y a dejarse la piel por seguir avanzando. El periodismo digital cada vez abarca más matices comunicativos y se extiende tanto que lo único que tiene que hacer el periodista es adaptarse y mezclar sus habilidades periodísticas con las habilidades tecnológicas del mundo online en el que nos movemos. La idea es aprovechar Internet para que la información sea más directa, más inmediata y más interactiva. Ha empezado un nuevo tiempo. Es hora de que lo nuevo y lo viejo se mezclen para crecer. Es hora de confiar en el aire fresco.