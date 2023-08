El chufla de los 140 caracteres se repantiga en su sillón de escay con su lata de Red Bull en la mano. Se bebe la mitad de un solo trago y espira fuerte, muerto de gusto consigo mismo. Apoya la latita en la mesa, abre la tapa del portátil, sonriendo con aterradora malicia, y empieza a aporrear el teclado mientras mira la tele. Su tonto oficio consiste en analizar palabras y gestos, acciones y reacciones, hasta atrapar al sospechoso. Los vigila con paciencia de francotirador, de gato hambriento, esperando un movimiento en falso, un error, un momento de debilidad. Sabe que siempre, inexorablemente, termina pasando. “Todos yerran”, murmura con una mueca torcida en la boca, y en ese preciso instante aprecia el ademán, el detalle. Se inclina un segundo para verlo más de cerca y confirmar que parece lo que parece. Atrasa y adelanta la imagen una y otra vez y mueve los dedos con rapidez completando la extraña combinación de teclas que le permiten capturar exactamente el momento. “Es suficiente”, dice en voz alta, y luego inicia la secuencia aprendida a fuerza de repetirla con unos y con otros: una frase potente, una captura de pantalla, algún insulto medido, una acusación rotunda... y ya está hecho. Ahora, a esperar. Su tonto oficio es en realidad tan sencillo que parece un simple juego: solo tiene que buscar un caso y un culpable (o al revés), después denuncia, la blasfemia y, a partir de ahí, solo tiene que dejar que todo fluya. No importan los matices ni los motivos, lo que pasó antes ni lo que vino después: el chufla de los 140 caracteres sabe que tras de sí hay una legión de hombres y mujeres que asienten. Todo un ejército de chuflas, dispuestos a tomar las antorchas y perseguir al culpable hasta quemarlo en la hoguera, porque los miembros del tonto oficio no necesitan ni jueces ni testigos. Para qué, si ellos son los únicos guardianes de la nueva moral, los verdaderos prescriptores de las buenas costumbres. Para qué, si ellos solos deciden lo que está bien y lo que está mal. Si solo ellos pueden corregirnos y callarnos las bocas. Para qué tendrían que escuchar a los demás, si son ellos quienes saben lo que hay que decir, si son los que tienen la razón. Para qué, si son ellos quienes deciden el delito y señalan al culpable, si son el fiscal y el jurado. El Tribunal del Tonto Oficio no necesita presunciones de inocencia ni legítimas defensas. No requiere de juicios y no precisa de sentencias. Es poderoso e influyente, pero en realidad no podría existir de no ser por sus cómplices. Lo peor de la nueva Inquisición no es que un día el chufla de los 140 caracteres te señale a ti, ni que sus acólitos se aposten en la puerta de tu casa para incendiarla y quemarte dentro, sino que los demás nos quedaremos mirando. Guardando silencio o incluso llevando nuestra propia antorcha. Lo que da realmente miedo de la nueva Inquisición no son ellos, sino que, casi sin darnos cuenta, hayamos terminado convirtiéndonos en sus obedientes súbditos.