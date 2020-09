Sin noticias de la escuela

No nos cabe ninguna duda de que la intención de los responsables de educación es garantizar la seguridad de los miles de escolares que en los próximos días comenzarán el curso más complicado que se recuerda. Tampoco que el trabajo que se ha desarrollado por parte de todos aquellos que deben garantizarla ha sido, es y será en las próximas semanas más que intenso. Lo que no es de recibo es que algunos padres reciban las directrices sobre el comportamiento que deben seguir ellos y sus hijos el mismo día que éstos empiezan las clases. La información es fundamental y no se ha dado.