¿Qué es lo normal?

Hace poco se conmemoraba el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Un día para mostrar la realidad que vive un colectivo invisible hasta hace bien poco en nuestra sociedad. Hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes olvidados, maltratados y, en muchos casos, "apestados", simplemente por no cumplir el canon establecido de lo que tradicionalmente se ha considerado normal.

Qué fastidio de palabra. 'Normal' ¿Quién inventó ese término? Está claro que existen tantas realidades como personas y que nadie es mejor ni peor por poseer una determinada identidad sexual. Parece obvio, ¿verdad? Pues en una sociedad en la que está de moda ser liberal, presumir de mente abierta y hablar de él, ella y elle, se siguen dando palizas, insultando hasta dañar el alma y excluyendo hasta matar las ganas de soñar de quienes aún no han aprendido a alzar el vuelo.

Me contaba la madre de un chico transexual que su hijo no daba la cara porque sufría amenazas. Con anterioridad ya tuvo que marcharse de su colegio, siendo tan solo un niño, tras recibir una brutal paliza de cuatro horas que lo dejó con las piernas negras y la moral bajo tierra. Por suerte, logró recuperarse. Un día se armó de valor y le confesó a su familia que no se sentía una niña. Que había crecido en un cuerpo con el que no se identificaba y que su género era masculino y no femenino. Sus padres aprendieron a entender lo que le sucedía. Se informaron, hablaron con otros padres y le arroparon en su proceso hacia el cambio. Un cambio físico que le ayudaría a sentirse más cómodo, que no más completo. Ya que él siempre sería ese chico del que se debería sentir orgulloso y al que todos deberían aprender a querer de manera tan natural, sana y NORMAL como lo es la propia vida. Cambió de centro escolar, conoció a gente nueva y de una niña triste pasó a ser un joven feliz. Y digo yo. ¿Al final no se trata de eso? ¿Qué más da el género, la condición sexual o el color de la piel? Ser feliz es lo que cuenta. ¿Por qué nos cuesta tanto abrazar lo diferente? ¿Por qué nos incomoda vivir con lo que no estamos acostumbrados a ver?

Una madre me ha enseñado esta semana que la definición de normalidad está solo en nuestra cabeza. No existe porque normales somos todos. Si una madre es capaz de aceptar que la niña a la que dio a luz y a la que crió en femenino, de mayor, dice ser un chico. Si ella no solo lo entiende, sino que lo abraza, camina con él y lo empuja hacia su felicidad, ¿qué tiene que opinar el resto? Los demás tendrían que aplaudir la valentía y el arrojo de alguien que se atreve a ser quien es de verdad. La sociedad debería abrir puertas, en vez de cerrarlas. Dibujar oportunidades y ponerles de ejemplo ante un sinfín de borregos que caminan sin pena ni gloria entre la manada. ¿Sabía que el 90% de las personas transexuales está en paro o tiene difícil acceso al mercado laboral? ¿Y que hace tan solo un año era considerado como una enfermedad mental? Y en pleno 2022… Como dice un buen amigo: "No hay más preguntas, señoría".