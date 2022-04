Esta noche, todos a la Casa Colón

Imagina, por favor. Imagínate. "Guerra. Miedo. Frío. Dolor. Vivir como las ratas, bajo escombros. Tener hambre y sed. Le canto a mi niño El sol brillará mañana… y se duerme. El aire apesta. Yo misma apesto. No hay donde asearse. Pena de muerte si vas, con la bicicleta, a buscar un trozo de pan. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí?

Amor: no sé si estás vivo o muerto. Tengo pánico a salir y tropezarme con tu cuerpo ametrallado. Otra vez suenan las bombas cargadas de odio. Un violín cascado llora… y lloro. Lloro porque quise ser la primera en morir y aquí sigo, muriéndome despacio.

Amor, mi amor… ¿Quién se acordará de nosotros? ¿Quién se acordará de nosotros cuando hayamos muerto?" Por desgracia, hay mucha gente que no tienen que imaginarlo, que lo están sufriendo. Esto y mucho más, hasta donde nuestra mente no alcanza. Lo que nos muestran los informativos ya es lo suficientemente explícito como para ver lo que les está pasando a personas que, hace dos meses, gozaban de esa bendita normalidad que ahora tanto echarán de menos. Esto es real. No es un videojuego.

Si esas imágenes, si estas palabras no te han pegado un mordisco al corazón, tienes un serio problema. Si te han llegado al alma pero ya no tienes salud para adoptar a unos niños, o no tienes sitio en casa o recursos para adoptar una familia y salvarlos de esta barbarie, todavía puedes hacer algo por ellos.

Esta noche, en la Casa Colón, a las 21:00 veinte grandes artistas onubenses, con el corazón florecido, darán lo mejor de sí mismos en una gala organizada por el Centro Filarmónico Onubense. El objetivo es recaudar lo máximo posible para hacerlo llegar íntegramente a Ucrania. El donativo es de 15 euros, con lo que darás alimento a siete personas. Puedes comprar tu entrada en la propia puerta, desde dos horas antes del espectáculo. Si no puedes asistir, hay una fila 0, en la que podrás ingresar tu donativo, sin importar la cuantía. Cada euro suma. En concepto, pon Huelva por Ucrania. Fila 0. El número es: ES50 3187 0218 3155 1295 4925.

Añadiré una frase de Eduardo Galeano, en la que creo firmemente: "Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo".

Somos pequeños. No podemos parar la guerra, pero sí mandar todo nuestro amor en forma de comida, agua, material sanitario o higiénico. ¡Nos vemos esta noche en la Casa Colón! No le falles a tu conciencia.