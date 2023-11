Lo que te voy a contar hoy quiero que te llegue al alma, que te cale, que se te meta por dentro y sea capaz de iluminar o activar esa capacidad que a veces tenemos aletargada y que se suele llamar empatía. El agradecimiento será igualmente otro factor importante en la ecuación, sentimiento estrella que se vende caro en los días que corren, no porque no se sienta, más bien porque no se expresa la mayoría de las veces.

El escenario donde suceden los hechos está lleno de amigos, familiares, conocidos y a veces no tan conocidos: esas reuniones o fiestas donde cada uno lleva algo de comida, un vinito, un licor de castaña y algo dulce de postre.

Esa persona que se ha levantado temprano para preparar una empanada casera con esa masa maravillosa decorada, su refrito con el relleno correspondiente, su huevo pintado para que brille… Ese cierre de obra con tenedor de cuatro puntas, esa espera mirando por la ventana del horno viendo cómo se dora la pieza… La bandeja, el paño portugués que protege y el cordel entrelazado para que no se escape en la primera curva camino del evento. A esto se le llama el Primer Nivel de Empanada, nivel Pro si te gusta más o Premium para darle más empaque. A esta persona habría que ponerle una alfombra roja a su llegada, tirarle pétalos de rosa y reservarle el mejor sitio en la mesa.

Si has tenido la suerte de probar esa empanada, debes buscar al dueño o dueña y agradecerle su esfuerzo, su tiempo y su dedicación mientras coges sus manos entre las tuyas. En este nivel entrarían todas aquellas elaboraciones caseras en las que alguien se ha tenido que poner un delantal.

El nivel dos de empanada es aquella comprada en un horno, confitería o tienda especializada en la que pagas a alguien para que la haga. No has dedicado tu tiempo pero has tirado de cartera y te has preocupado de que la empanada sea de calidad. Aquí se puede hacer trampa asumiendo la autoría de la obra, así quedas bien y los que no te conocen mucho te mirarán con buenos ojos. El queso, el jamón y el chorizo del bueno se encuentran en este nivel: ese del envoltorio negro y la etiqueta del precio pequeña.

El nivel tres es la empanada del súper, el queso crema, el humus y las patatas de paquete de marca blanca. En este nivel sólo están justificados los divorciados y las parejas con hijos y los solteros y solteras con más de 40 años que salieron de fiesta la noche anterior.

No nos tiene que temblar el pulso si alguien trae a la fiesta refresco de cola del Día, que no Coca Cola original: –vete de vuelta a tu casa, por favor, te lo digo desde el cariño y con respeto, que aquí hay gente que usa una brocha de silicona para pintar con huevo, que se han cortado hoy dos mayonesas y se han empanado cuarenta y tres lagrimitas de pollo–.

Se dice que “sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo”. Agarremos más manos para que se sigan haciendo empanadas caseras. ¡Feliz jueves!