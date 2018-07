Contra los nacionalismos

En verano se suelen solicitar consejos sobre libros para leer, ya que se dispone de más tiempo libre y del sosiego que permite una lectura reposada. Por mi parte, me gusta compartir con los lectores de esta sección algunos de mis títulos preferidos, que no tienen por qué coincidir con los más vendidos (¿descartamos el innecesario best seller?) de la actualidad. Pero seguro que el que tenga interés puede pedirlos en su librería habitual o en la biblioteca. En esta ocasión no voy a recomendar narrativa, sino ensayos de dos autores que han tratado magistralmente el tema de los nacionalismos. Me refiero al franco libanés Amin Maaluf y al vasco Fernando Savater, en sus obras Identidades asesinas y Contra las patrias, respectivamente.

Maaluf es un buen narrador, que ha recibido los premios Goncourt y Princesa de Asturias, pero también ha merecido el Premio Europeo de Ensayo Charles Veillon, precisamente por Identidades asesinas. Él se define como extranjero, un cristiano en el mundo árabe de su infancia y primera juventud, y árabe en el Occidente donde vive y escribe. Conoce por propia experiencia la tragedia de las guerras animadas por motivos étnicos, lingüísticos o religiosos. En estos casos, la afirmación de unos parece requerir la negación a ultranza de los otros, fundándose esa actitud en la focalización del concepto de identidad en un exclusivo sentido, olvidando que esa identidad se multiplica para cada individuo en una amplia gama de aspectos diversos.

Savater es sobradamente conocido; baste decir aquí que Contra las patrias fue escrito hace más de treinta años y conserva plena vigencia. Contiene una critica demoledora contra todos los nacionalismos, incluido el español. Una frase de muestra: "Solo quien nada vale por sí mismo puede creer que hay mérito en haber nacido en determinado lugar o bajo determinada bandera".

Para el que sea reacio a los ensayos y guste más de la ficción, si no ha leído aún Patria, de Fernando Aramburu, con un mensaje similar, que lo consiga rápidamente. O bien puede revivir un momento de un nacionalismo despiadado, el nazismo, con el tierno y durísimo El niño con el pijama de rayas, de John Boyne. En ambos casos los "más vendidos" fueron también los mejores.