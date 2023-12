Dicen que en el año 2050 nos podremos descargar los sueños. Que habrá una maquinita que te escaneará el cerebro o yo qué sé, y que luego te los podrás guardar en un pen, como cuando te grababas los videoclips de Sol Música. Para el 2050, como la población mundial se acercará a los 10.000 millones de personas habrá que plantearse alternativas para vivir sin que tengamos que estar pegados los unos a los otros como en una bulla eterna, así que las ciudades tendrán grandes rascacielos, gigantescos edificios diseñados como mini ciudades verticales, con sus jardines y sus gimnasios, sus cines, sus tiendas y sus de todo… Una especie de Holea descomunal. Además, aunque en 2050 viviremos hasta los 150 años (eso dicen los científicos de Singapur que han creado una aplicación para iPhone que es capaz de calcular el dato en cuestión), será más fácil traer de vuelta a nuestros seres queridos a través de la IA. Podremos enviar nanobots a sus cerebros para extraer los recuerdos y con un par de fotos o una muestra de ADN del difunto en cuestión podremos crear una versión virtual la mar de realista. Lo de los nanorrobots va a dar mucho juego en 2050. Al parecer nos permitirá conectar nuestro cerebro a un ordenador y manejar todo el tinglado desde ahí, sin mover un dedo, e incluso podremos vivir en un mundo simulado, en plan Avatar. Bill Gates dice que no habrá smartphones, sino una especie de tatuaje electrónico con el que podremos comunicarnos, pagar o hacer fotos sin tener que llevar nada encima. Steve Wozniak, que fue uno de los fundadores de Apple, cree que en 2050 los ordenadores tendrán sentimientos. Serán conscientes y tendrán su propia personalidad, así que (ojito porque da grima), en algún momento a partir de entonces pueden decidir que les sobramos, que estarían mejor sin nosotros y patapum, darle al botoncito como Skynet, el ordenador malo de Terminator. Aunque para repelús de verdad, lo del envejecimiento. Por lo visto, la biotecnología hará milagros y todos pareceremos jóvenes hasta que nos muramos. Imagínense. Diez mil millones de Cármenes Lomana por el mundo. Sin arrugas, sin patas de gallo, sin papada... Tampoco habrá que estudiar, porque el conocimiento se insertará directamente en el cerebro. Que quieres ser abogao, pues ahí van todos los libros de Derecho Penal. Que vas a ser médico, pues toma enterito un atlas de anatomía humana. Cuando vayamos al súper en 2050, una cámara nos reconocerá y preparará una cesta personalizada de acuerdo con nuestros hábitos de compra o atendiendo a los productos que debemos reponer. En 2050 podremos dormir en un hotel en la Luna, y los medios de transporte serán ultrarrápidos. No habrá coches, y si los hay serán ecológicos. No contaminarán nada y se alimentarán con basura, como en Regreso al futuro. Nada de eso podrá evitar el cambio climático, que acelererá el deshielo de los casquetes polares y el consiguiente aumento del nivel del mar en todo el mundo, lo que pondrá en seria amenaza a muchas ciudades costeras. Así que, con suerte, el Gobierno de España va a terminar librándose de traernos el AVE hasta Huelva. Supongo que por eso lo han pospuesto hasta 2050: para poder seguir riéndose de nosotros unos cuantos añitos más. Hasta que nos ahoguemos del todo.