¿Pero qué es una mujer?

DEL mutilado debate del pasado miércoles sólo me quedó una certeza: nuestros políticos no saben qué es una mujer. Ni Yolanda Díaz ni Santiago Abascal se atrevieron a responder a tan filosófica cuestión. Sánchez, muy cuco, no se metió en ese fango.

¿Qué le pasa a nuestra sociedad qué no sabe responder a una pregunta tan sencilla? Nuestros abuelos y nuestros padres no hubiesen dudado ni una milésima de segundo en contestar. Probablemente, y con bastante razón, habrían dado una respuesta genital. Pero vivimos tiempos confusos en los que el viejo consenso de qué es un macho y qué una hembra se ha roto definitivamente.

Es curioso, cierta izquierda en la que milita Yolanda Díaz no para de dar la matraca con eso de que la mujer es el nuevo sujeto revolucionario de la historia. Sin embargo, no sabe (o no se atreve) a definir qué es una mujer. Yo, quizás bastante simplón, me arreglo con la respuesta que da wikipedia (ese venero de sabiduría al que acudimos más de lo que estamos dispuestos a confesar, como antes hacíamos con la Espasa o, los políglotas, la Britannica): “La mujer (del latín muliĭer, -ēris) o fémina (femina) es el ser humano de sexo femenino. Tiene diferencias biológicas con el varón, como la cintura más estrecha, cadera más ancha y pelvis más amplia, diferente distribución y cantidad de vello y tejido adiposo. Sus genitales son diferentes y sus mamas, a diferencia del varón, están desarrolladas.” Dice más cosas muy interesantes, pero ya lo buscan ustedes en internet y lo leen tranquilamente.

Tampoco está mal la contestación que nos daría el catedrático de Genética Juan Ramón Medina Precioso: “la constitución diferencial de los hombres es la pareja cromosómica XY, frente a la pareja XX de las mujeres.” Pero esto, que es ciencia pura, lo niegan algunos terraplanistas y negacionistas de la progresía. Y he aquí este follón que tenemos montado sobre el género y sus derivados.

El menda, sin embargo, no necesita la ciencia para saber qué es una mujer. Me lo enseñó la naturaleza recién parido, cuando trepé hambriento por el seno nutricio de mi madre. Sin embargo, tal certeza está puesta bajo sospecha, tanto que los políticos, ni siquiera los machos alfa como Abascal, se atreven a contestar la dichosa cuestión. Menos mal que nos quedan hembras como Amelia Valcárcel. Ella nunca hubiese dudado en la respuesta.