2.126 muertes

Esa es la cruel cifra que denunció el pasado mes la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) en la presentación del Balance Migratorio Frontera Sur: 2.126 personas murieron en 2021 intentando llegar a las costas españolas. La cifra más alta desde el año en el que se empezó a registrar este funesto conteo, 1988. La APDH-A denuncia que el endurecimiento de las condiciones de entrada, gracias a los convenios con Marruecos, lo único que genera es la búsqueda de vías más peligrosas, como la ruta canaria, y este triste récord es consecuencia directa de ello.

Todas y cada una de esas muertes, sin necesidad de amontonarlas en una cifra tan escandalosa, nos recuerdan, una vez más, que las fronteras matan, que hay millones de personas en el mundo que se ven obligadas a abandonar su lugar de origen por guerras, hambrunas, falta de oportunidades, persecuciones por razón de religión, ideología, género, condición sexual… y que, en vez de encontrar una sociedad que las acoge, encuentra una maraña de papeles y alambre de espino que les hace tomar decisiones cada vez más peligrosas, como la de echarse en una barcucha a un mar que no deja de cobrarse vidas y vidas y vidas… Los testimonios de los supervivientes son aterradores pero no parecen disuadir a quienes siguen intentándolo año tras año, posiblemente porque el mar les arroja la posibilidad de la muerte, pero el regreso supone no la posibilidad, si no la certeza de una muerte que fue la que provocó la huida y, en el balance, la posibilidad de vivir gana a la certeza de morir.

Podemos seguir tapándonos los ojos ante una crisis global, pero si seguimos alimentando las guerras, las desigualdades o las catástrofes ambientales que hay detrás de la mayoría de los movimientos migratorios no habrá leyes de extranjería, concertinas, frontex ni nada que contenga la necesidad de huir, podemos abandonarnos a los discursos más o menos xenófobos, podemos discutir sobre cuestiones burocráticas, podemos creernos con más derechos que los que se ven obligados a migrar, pero nada de eso va a servir para frenar una realidad de la que esas dramáticas 2.126 muertes son, posiblemente, sólo la punta de un iceberg que esconde otras tantas muertes en el desierto, detenciones arbitrarias y un sin fin de historias dramáticas que nos debieran hacer dudar si el trasatlántico en el que viajamos en el norte rico es realmente tan civilizado.