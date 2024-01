El móvil en el Pleno

Los mayores no dan ejemplo. Se prohíbe a los niños llevar el móvil a los colegios e institutos, los menores no pueden utilizarlo durante la jornada escolar ni en las aulas ni en el recreo, ni tampoco usarlo en el tiempo dedicado a las actividades complementarias y extraescolares, a excepción de que en determinados momentos esté previsto en el proyecto educativo del centro con fines didácticos, y en caso de hacerlo se les puede incluso requisar y, sin embargo, los políticos no dudan en usarlo de manera indiscriminada en sesiones como las plenarias, en las que se supone que se tratan aspectos determinantes para la ciudadanía y todos deberían estar atentos de los puntos que se abordan en el orden del día. No se les pide más.

Deberían medirse con el mismo rasero a ciudadanos y políticos y, para empezar, limitar el uso del móvil en los Plenos de las distintas administraciones al igual que se ha hecho con los alumnos en los centros educativos. Se podría aplicar el mismo argumento esgrimido para la prohibición del móvil en las aulas: conseguir un clima adecuado para alcanzar los objetivos propuestos y mantener un ambiente de respeto.

Si se quiere ser coherente, debería extenderse esta norma a otros ámbitos de la sociedad, concretamente a los de aquellos que se supone que nos representan. No debe imperar la Ley del Embudo. En cuestiones como la gestión pública también hay que dejar el móvil a un lado y centrarse verdaderamente en aquello que compete a cada uno y que debe redundar en la ciudadanía. No se trata de estar por estar, sino de aportar y, por lo menos, de enterarse de lo que se está tratando. Es lo mínimo.

La de los políticos usando el móvil en los Plenos del Ayuntamiento de Huelva es una imagen que se repite en cada una de las sesiones que se celebran y eso que sólo hay una al mes, a las que se unen al año un par de extraordinarias, nada que ver con las jornadas escolares, de lunes a viernes, nueve meses al año. Se pide a los más pequeños lo que no son capaces de hacer los mayores ni un día al mes. Podrían evitar los concejales la lamentable imagen que ofrecen una vez al mes, en las sesiones plenarias, en las que con su actitud muestran un desinterés total por todo aquello que atañe a Huelva y una falta de respeto al resto de los integrantes de la corporación. No son casos esporádicos, ya lo han tomado como algo habitual.