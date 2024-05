Es imposible. Tiene que ser imposible. Nah, no nos puede pasar una cosa así. Espera: claro que nos puede pasar; si nos ha pasado de todo para lo malo, ¿por qué no puede pasarnos de todo para lo bueno? Que no, claro que no. Los milagros no existen. Un segundo: ¡¿cómo que no existen?! ¡Si nosotros mismos somos un milagro andante desde hace años! Nada, que los rivales de nuestros rivales ya casi están de vacaciones… ¡Aunque cuántas veces equipos que no se jugaban nada le han hecho jugarretas extraordinarias a conjuntos que se estaban jugando el pellejo! No, no, en serio, que ni lo pienses, que no va a pasar, que no te hagas ilusiones. Pero el teléfono de Sergio Díez debe estar echando humo desde el domingo y ya vimos el partidazo que hizo aquí el Atleti B y el descaro de esos chavales… No, ni de coña, con la de cosas raras que pasan últimamente en el Alfonso Murube, aunque los rojiblancos quieran y puedan… Pero bueno, alguna vez podría salir cara, ¿no? ¡Mira que si de verdad la lían los antiguos compañeros del lateral! No, no, y que no, narices. Además, el filial del Granada últimamente está en su casa que parece el Milán de Rijkaard, Gullit y Van Basten y la podemos pifiar nosotros solitos... ¡Ostras, pero coincide con El Rocío y ya sabemos lo que suele pasar esos días en clave Recre! ¡Anda ya, eso es mera casualidad! Y encima, aunque pasara lo que soñáramos, quedaría otra jornada y el Ibiza puede venir a tope mientras que el Mérida seguiría de resaca. Pero bueno, los ‘romanos’ querrán despedirse bien de su público, ¿no? ¡Y allí está Bonaque, que seguro que quiere tanto a su Recre…! Puf, pero es que, por si fuera poco, está ‘lo otro’; me imagino a uno en una mecedora acariciando un gatito, con sonrisa burlona, pasando de ofertas, plazos y plazas. Pero igual esta carambola es la solución y como el destino nos debe algo tan, tan, taaaaaan grande… Y aquí andan las mariposas en el estómago. Bueno, la verdad es que acaban de desaparecer porque, pensándolo bien, es realmente imposible que pase. Pero es que a nosotros siempre nos pasan cosas que parecían imposibles… Ea, otra vez los nervios…

Y así, cada cinco minutos.