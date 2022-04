Suena el despertador y vamos de un salto a la ducha. Nos mal secamos y vestimos con rapidez, que hay que hacer el café, - que nos quema el paladar, como cada día -, despertarles, darles el desayuno, peinarles… ¡Los dientes! ¡Todos los días tengo que repetir lo mismo! El coche. La peleílla en el asiento trasero contrasta con la cabecita dormida sobre el cristal que llevas a tu lado. Está amaneciendo y ya vas enfadado con la humanidad y a punto de infartarte. Cruzas los dedos para que no haya retenciones. Besitos "en serie" en la puerta del cole y corriendo para tu trabajo, que las faltas de puntualidad pueden dar al traste con tu salario. Llevas dos horas despierto y no has sonreído, no has mirado a los ojos ni una sola vez.

Si vives en la gran ciudad, levántate al ratito de acostarte, que ya sabes que allí el atasco es de obligado cumplimiento, cruzar por las avenidas con semáforos pensados para verdaderos atletas. Cuidado con ser zurdo y agarrarte, en las escaleras mecánicas, a la izquierda. Error. Te va a atropellar la gente que las suben corriendo porque tienen que coger justo ese metro y no el que llega en tres minutos, porque creen que en esos tres minutos se les va el alma. Tres minutos… Tres. ¿Y si te regalaras hoy esos tres minutos?

Van llenando los viajeros el andén. Te encanta ver los diferentes tonos de piel, las diferentes formas de vestir, los diferentes peinados. - Casi todos llevan cascos en los oídos o miran el móvil. Nulo interés por los demás -. Pero hoy tú te has regalado ese ratito y te das el gustazo de mirar y ver, de escuchar. Un niño te mira y le sonríes. Justo en ese momento recuerdas que no has tenido tiempo de sonreírle a los tuyos, ni de mirarles detenidamente, y te prometes que nunca más se va a repetir. Y esos tres minutos te cambian el día, y el del niño al que has sonreído… Te sorprendes cediendo el paso.

Recuerdas la regla del ocho - tres. Ocho horas de trabajo, ocho de ocio y ocho de sueño.

Si decides cambiar de actitud cambiarás de vida. Disfruta del trabajo. Se amable y educado. Ni tu pareja ni tu hijo quieren cosas. Te quieren a ti.

Dedícales tiempo de calidad, más cuentos y caricias. La grandeza de las pequeñas cosas. La belleza de lo cotidiano. Tres minutos…

Imagina cuando descubras de verdad que es aquí, que es ahora, que es con una sonrisa y con las manos abiertas. Llevas la llave de la felicidad en el bolsillo. Se llama Amor.