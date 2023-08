Mientras saco del cajón de los cubiertos el cuchillo de sierra para cortar en dos el mollete de Antequera, el café con leche va dando vueltas en el microondas. Un minuto, ni más ni menos es el tiempo exacto para alcanzar la temperatura que me gusta. Meto el pan en el tostador, saco un tomate del frigorífico, lo corto en rodajas y saco la aceitera del armario. Soy como un robot que no deja de moverse, pasos que se repiten cada día. De repente suena el pitido que me avisa de que el café ya está caliente. Salta la tostada, la saco, me quemo la yema de los dedos y la pongo sobre el plato. Me siento a la mesa y disfruto de un desayuno sabroso con tomates que saben a tomates.

El sábado cojo el coche a las siete de la mañana para comprar navajas y albiñocas antes de partir rumbo al club para echarnos a la mar. Después de pescar muchas algas, un sargo mediano, pegarme dos baños, tomarme un bocadillo y otear el horizonte en busca de delfines, miro el reloj mientras volvemos a puerto y son las dos de la tarde. Han pasado siete horas desde que salí de casa y se me han pasado volando.

La eterna media hora de espera en la consulta del dentista, los diez minutos que te dejan sola en el lava cabezas de la peluquería, las dos horas de película que no elegiste y que te tienes que tragar, los segundos que pasan mientras cruzas las piernas en la puerta del baño de un bar o cómo miras el reloj cuando tienes insomnio y no te puedes creer que sólo sean las cuatro de la mañana.

Cómo pasa el tiempo cuando lees un libro que te engancha, cuando disfrutas de una salida con las amigas de toda la vida o cuando hablas por teléfono con la prima que no ves hace seis meses; los últimos días de vacaciones van a toda velocidad cuesta abajo y sin frenos y no te digo nada de las primeras citas, las noches de verbena, un viaje de una semana o la telenovela de después de comer.

La percepción del tiempo depende de si estamos aburridos, si estamos sufriendo, si estamos sintiendo placer o de si estamos preocupados. Los estudios dicen que cuando nos divertimos el tiempo pasa más rápido, tenemos más capacidad de recordar los momentos felices que los aburridos y que aunque hayan sido más fugaces los recordamos más prolongados. Tampoco es que se hayan lucido con esta conclusión, cualquiera puede llegar a ella por propia experiencia.

Dicen que “el tiempo es gigante para el que espera, infinito para el que sufre, corto para el que ríe y rápido para el que ama”. El próximo minuto de microondas sin tostada buscaré a alguien a quien besar o me pondré unos chistes de Eugenio: así el tiempo no me ganará la partida.