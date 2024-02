Llevo unas semanas en las que vivo sin vivir en mí. En las que soy preso de una felicidad tal, tan inmensa, alucinógena casi, que me elevo al cielo una vez tras otra. Floto, místico perdido, solo de pensarlo, y a veces subo tan alto que temo estrellarme luego.

La cosa es que de esta divina prisión del amor en que yo vivo tiene la culpa un jabalí. Un humilde jabato, al que le dio por escarbar en medio (pudo porque está seca) de la Laguna Dulce de Doñana y sacar de la tierra una figurita de terracota de unos 56 milímetros que fue recogida por uno de los científicos de la Estación Biológica de Doñana que trabajaba en la zona. “Un vulgar pito”, como se ha publicado en la Revista de Humanidades de la UNED, que todavía funciona a pesar de que tiene nada menos que 2.000 años (me refiero al pito, no a la UNED).

Se trata de una pieza de origen turdetano que “aporta valiosa información sobre la cultura musical y la historia de la región”, así que supongo que por eso se guardó en Sevilla, que como todo el mundo sabe es donde mejor se guardan las cosas, en las instalaciones de la propia Estación Biológica de Doñana, que como todo el mundo sabe tiene su sede en Sevilla porque no había un lugar mejor.

Supongo yo que tan bien guardado estaba que nadie supo nada del pito hasta que salió en un medio de comunicación y empezó a liarse la cosa, porque nadie de por aquí entendía que estuviera depositado en una provincia distinta a la del hallazgo.

Como llueve sobre mojado, y acostumbrados como estamos a la inacción, el silencio y la desidia de tanto político agradecido, la mayoría de los aquí presentes no albergábamos la más mínima esperanza de que la pieza volviera a Huelva, pero hete aquí que llega la delegada provincial de la Consejería de Cultura, Teresa Herrera, y con sorprendente habilidad y eficacia consigue, en solo unos días, traer el silbato a nuestro Museo Provincial.

Desde entonces, discúlpenme, estoy en una nube porque ni me lo creo todavía. Dicen las malas lenguas que tanta eficacia se debe a que la Estación Biológica la gestiona el Gobierno central. Ya saben, el rollo político. Pero no creo se trate de eso porque no es la primera vez que la delegada de cultura me sorprende, para bien, con sus acciones. A lo mejor es verdad que algo está cambiando. A lo mejor, por fin, estamos siendo conscientes, todos, de cuál es el papel de Huelva en la historia y cuál el valor de su patrimonio. Precisamente, hace unos días supe que el Puerto de Huelva había licitado la realización de un informe sobre la “anomalía” detectada en un estudio geológico realizado en la ría, y algunos me dicen que se trata de la misma “anomalía” que varios arqueólogos, historiadores y marineros onubenses identifican como un posible pecio fenicio que habita nuestras aguas desde hace 3.000 años. Si ahora floto, imagínense ustedes si un día de estos les da por investigar o incluso por extraer el barco (como, por cierto, se va a hacer en Cádiz con un galeón del siglo XVII). Imagínenselo y no me digan si no sería para llamar a la delegada, a partir de ese mismo día, Santa Teresa de Huelva. Amén.