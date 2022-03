Nuestras mierdas

Fue hace muchos años, a última hora de un día cualquiera. El director me preguntaba sobre las páginas que había dejado preparadas para el fin de semana. Lo atribuyo a la tardía hora o a que uno tampoco está demasiado despierto a ninguna del día, pero no había manera de pasar de "cuenta con una de ..." Pablo estuvo al quite y completó la frase: "...de tus mierdas". Tuvo éxito la cosa porque hasta el día de hoy, cada página que dejo escrita para el fin de semana, es una "de mis mierdas". Me parece que no sorprenderá a nadie si digo que el tema de este cacho semanal, se me ha ocurrido al echar un vistazo esta mañana a la sesión de control del Congreso. Vamos a ver, ¿estamos con una guerra (con otra, mejor dicho porque parece que lo que se vivió en lo que entonces era Yugoslavia, o no ocurrió, o sucedió en otro continente), recién salidos de una pandemia, con los precios energéticos por las nubes (echen un vistazo a la factura de la luz el mes que viene y ya me cuentan), con las empresas pensando cómo van a cuadrar las cuentas, con problemas estructurales que deben resolverse y en tu momento de gloria, aquel en el que avisas a la familia para decir "pon la tele que salgo", lo único que se te ocurre decir es que hay ministros que apoyan a Putin y te sientas?

Es una de esas tantas oportunidades en las que te planteas para qué pagamos sus más que onerosos sueldos a 350 inútiles. No sé si les costará mucho coger el teléfono y preguntar en qué se puede ayudar, cómo salimos de esta o que cuentes con ellos para tratar de hacer la vida, no más fácil que ni de broma, sino un poco menos complicada para todos. Dos minutos después, sale otro que se presentó a unas elecciones, no le votó ni Perry Mason y regresó a donde solía para proponer que ahora, lo que más nos conviene es que se disuelva el Gobierno. Treinta segundos después, otra que tal baila se enzarzó por la utilidad de los sindicatos. Todo esto en medio de un mundo que está en pleno proceso de transformación y que con toda probabilidad no vuelva a ser el mismo.

Hay dos millones de personas que lo han perdido todo. Que hace quince días estarían tomándose un café en una terraza como usted y yo, que no saben si su ciudad estará donde la dejaron porque su casa la dan por perdida o si encontrará a su marido y a sus hijos con vida y no son capaces de ofrecerles en consuelo de dejar de mirarse el ombligo por primera vez en su vida. Esta peña va por libre mientras los ciudadanos de a pie abren sus casas para devolver una vida a quien se la dejó a miles de kilómetros. Están a lo que están; otros "a sus mierdas".