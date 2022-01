El miedo a irse de fiesta

La Nochevieja también quedó marcada por el aumento de los positivos por Covid y el temor de los jóvenes y sus padres a que las fiestas de celebración se convirtieran en focos de contagios. Tal fue así que muchos procuraron la devolución de sus entradas u optaron por la reventa en las redes sociales, después de que los empresarios no estuvieran obligados a atender sus demandas. Quizá la cuestión aquí es por qué se han seguido permitiendo las grandes concentraciones de público con los peores números de la pandemia. Es verdad que las vacunas ayudan a que las consecuencias no sean más graves pero no las anulan.