Con olor a pólvora, marisma y sal aún en el ambiente, y resonando la última traca de los fuegos artificiales, pero con la templanza de un David de Miranda, me siento deseoso y preparado para dar valoraciones con respecto a la semana de las primeras Fiestas Colombinas del nuevo equipo de gobierno municipal.

Las Fiestas han servido para demostrar que la Corporación está plenamente capacitada para gobernar una ciudad como Huelva. Pero considero digno de mencionar, y con un claro suspenso, por supuesto, el tema de la indumentaria, que no ha estado a la altura. Me pongo repetitivo, lo sé, pero llevar una guayabera es como el que lleva un galón y no puede llevarla cualquiera. Lamentable lo mal que le quedan a algunos, que incluso han repetido modelos.

Aprobado con matricula ellas, y exhibiendo músculo, a la vez que fondo de armario, mi querida Pili. Durante estos cuatro años creo que va a ser nuestra Michelle Obama. Ante la ola de calor, me tiro a la piscina y os desvelo que, antes de abandonar la Presidencia del Puerto, sabedora de lo que se le avecinaba, dejó escriturado su vestidor, instaurándose éste en las Cocheras del Puerto. Qué despliegue de modelos y colores, qué elegancia… no ha repetido ni color en sus vestimentas, aún yendo a los toros.

Con respecto a la oposición, aprobado por los pelos; como diría nuestra Martirio, “arreglao pero informal”… Tan sólo espero que para las Fiestas de la Cinta se esmeren todos y obtengan el aprobados todos y a su vez suban nota la oposición, pues me temo que rallar al nivel de Pili es complicado, ya que ella juega en otra liga.

En este compendio de festividades, anunciados ya tenemos los artistas que vendrán por septiembre. Admirable gestión de nuevo del concejal de Cultura embelesándonos con la presencia de Ana Torroja, ya que se lleva lo retro y, por cierto, dicen que todavía canta. Torroja, con menos edad que Luz Casal que nos visitó en Colombinas, pero más años que ediciones el Trofeo Colombino (que, por cierto, también vuelve). Todo magníficamente engranado.

A todo esto, imposible olvidarme de mi querido concejal de Urbanismo, porque una Huelva que quiere abrirse al turismo… lamentable la impresión de la ciudad. Podría decir y justificarse que ha sido lanzado sin avisar el Miura y han caído restos de fuselaje en un lateral de la Plaza de las Monjas, otro resto por calle Puerto, y que gran parte del fuselaje del Miura finalmente impactó por la Plaza de la Merced! No obstante, la cuadrilla de la Hermandad de la Cinta ha realizado ensayos adaptándolos a las circunstancias en el Parque Moret, con polvareda, cascotes y escombros. Aplíquense, pues, porque en septiembre hay quien tiene que ir a recuperación, y estoy al tanto de todos.