Un "metaverso" que controlar

En un par de meses el multimillonario y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, ha hecho que pongamos el foco en una palabra que no para de crecer: "metaverso" Básicamente es un subterfugio para que no miremos el fraude continuado de sus redes sociales, pero creo que muestra claramente el lío en el que andamos metidos, una centrifugadora donde lo digital y lo físico se tocan y se confunden.

Para los que no somos nativos digitales, explicar el devenir del mundo era más fácil antes de la era de Internet. La vida discurría en un solo plano, lo bueno y lo malo era cosa de humanos que hablaban y conspiraban directamente, pero ahora no, los mundos virtuales y visibles son dos partes de nuestra nueva realidad. Es imparable, la tecnología y el consumo nos han empujado sin paracaídas a ese abismo inmenso, a veces incomprensible, donde todo y nada es posible. El creador de Facebook, como otros grandes magnates, quiere marcar el paso en internet para seguir manipulando nuestras voluntades y sacar tajada, evidentemente no para resolver los problemas del mundo. Pero, ¿Cómo controlamos esa salvaje "metarealidad"?

Tendríamos que forjar algo de conciencia crítica. A través de un dispositivo conectado damos a conocer nuestros gustos, y seguramente ya rastrean hasta nuestras respuestas físicas ante diferentes estímulos; igual usted, como yo, acepta esas políticas de privacidad sin leerlas. Debemos saber que lo que salta desde una pantalla a nuestro cerebro no se esfuma, interacciona con nuestras neuronas y nos cambia. Y ya sabemos que la información que proporcionamos es la mercancía más valiosa.

Y sobre todo debemos tomar el control, como ciudadanos y como sociedad. Regular y limitar deben crecer al mismo ritmo al que lo hace la tecnología digital. Nuestros gobiernos no pueden permitir que los promotores de plataformas digitales mercadeen con nuestros datos, los manoseen, y mucho menos que los nuevos algoritmos publicitarios analicen nuestros impulsos físicos, eso es un nuevo asalto a la intimidad. No se puede postergar este debate.

Al final la vida sólo se construye en el plano físico, donde las caricias suceden y se sienten, no en el invisible. Desconectarse es, quizás, nuestra manera más sencilla para tomar el control, para seguir decidiendo. No es fácil, pero el botón off está siempre al alcance.