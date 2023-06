En el bar de Antonio un cartel preside el centro de la barra: “Prohibido el cante y hablar de política”. Sobre la primera prohibición Antonio responde que “aquí hay mucho que se cree Paco Toronjo y… mejor me callo”. Sobre la segunda también cierra rápido el asunto: “vamos a llevarnos bien”.

Dicen que el dictador fascista que gobernó este país desde que triunfara el Golpe de Estado, que el mismo auspició, hasta su muerte, fue el autor de la frase, chocante como pocas, sobre todo viniendo de quien dirigió la política de este país durante casi cuarenta años: “Haga como yo, no se meta en política”. Y parece que cuando dicen que el dictador dejó “todo atado y bien atado” es esa una de las cosas que se refieren, a este asunto de la política: aquí, como dice Antonio el del bar, si queremos llevarnos bien, mejor no hablar de política.

Y no hablar de política no sólo excluye hablar de las cosas que hacen en el Congreso de los Diputados, en la Moncloa, en el Ayuntamiento o en los gobiernos autonómicos, por supuesto incluye hablar de los partidos políticos, desde los que presentan propuestas socialdemócratas hasta los que hacen propuestas fascistas, pasando por los liberales, los conservadores o los nacionalistas (eso hablando sólo de los que tienen representación parlamentaria, para no volvernos locos). No hablar de política, para llevarse bien, excluye de la conversación todos los demás temas relacionados con la organización de la polis: los impuestos, la justicia, la vivienda, la igualdad, la lucha contra el terrorismo machista, la memoria histórica, las migraciones, la política armamentística, la internacional, la laboral…

No somos capaces de tener una conversación serena -desde los datos y no desde las consignas lanzadas por nuestros correspondientes párrocos mediáticos, libre de clichés y de insultos…- sobre esos asuntos tan importantes. Y sin esa conversación no hay democracia.

Posiblemente el Bar de Antonio no sea el mejor lugar para reconstruir esa conversación y los intentos de crear espacios que se construyan desde esa idea (el más recordado puede ser el 15M, pero ha habido infinidad de ellos) se han visto frenados por los intereses de los que prefieren que las decisiones se tomen en tres o cuatro despachos y por sus voceros en el Congreso o en los medios. Mientras nosotros, claro está, seguimos prefiriendo llevarnos bien con nuestros hermanos a hablar de política.