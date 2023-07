El mayor desafío de Andalucía

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, situó la “pertinaz sequía” como el principal problema que afronta Andalucía, el pasado jueves durante la presentación en Sevilla del Anuario Joly. “¿Qué pasará el año que viene si no llueve?, se preguntó. Y ofreció una cifra que habla por sí sola. Hasta 140.000 empleos peligran si no llueve en 2024. Con ello, recordó el ambicioso programa de inversiones de la Junta contra la sequía. Pero de nada servirá el esfuerzo de las administraciones si cada andaluz no pone de su parte en un desafío que atañe a todos.