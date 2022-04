Otro 3 de marzo

Desde siempre he admirado el pacifismo de los onubenses, pero me aterra que tanta paz termine en condescendencia. Me asombra e inquieta la pasividad de nuestros representantes políticos o el confundir la buena convivencia con la apatía social. No demandar lo que es justo en infraestructuras, en medio ambiente o en educación, se ha convertido en una constante… Por todo ello, llegó ese 3 de marzo de 1988 en el que los onubenses nos echamos a la calle requiriendo una Universidad de Huelva y para Huelva, que marcó un hito, no ya en la historia de la Universidad, sino en la propia historia de la provincia.

Aquella numerosa, popular y hasta divertida manifestación, que reivindicaba estudios universitarios para la población, ha sido la más festiva y apasionada de cuántas se han conocido. Pronto se percibió cómo a partir del sentimiento de colectividad, de compartir fines y luchar por nuevos hábitos y posibilidades de empleo, los onubenses se atrevieron ante el reto de una flamante y rica vida universitaria. Está claro que la UHU no tardó en convertirse en la "joya de la corona" de Huelva, por su empeño y cuidado con la comunidad universitaria, por el fortalecimiento de la transparencia y los logros en investigación… pero empiezan los problemas.

La Junta de Andalucía decide cambiar el Modelo de Financiación de las Universidades andaluzas proponiendo un recorte del 12,95% de media en el presupuesto. Si en cada alumno/a se invierte una media de 6.500 euros, deberá impedirse el crecimiento de la plantilla y las subidas salariales. No ha tardado nuestro Claustro, máximo órgano representativo de la comunidad universitaria, en exponer con contundencia los argumentos en contra de un Modelo que, sin duda, perjudica severamente a toda la Universidad.

A lo largo de los 34 años que tiene la UHU se ha conseguido un maravilloso campus, abierto a la ciudad y preparado para potenciar la relación entre la sociedad onubense y la institución universitaria, entonces… ¿Cómo permitir que tantos éxitos en investigación y en docencia se frustren por cuestiones económicas? No ha sido fácil dignificar los proyectos internacionales, nacionales y autonómicos y se ha conseguido. No ha sido simple la transferencia del conocimiento y destacan sus éxitos fuera de Huelva; ni lo ha sido la divulgación de las importantes investigaciones y se logró.

Si se ha conseguido una Universidad exitosa y digna a base de constancia y empeño… ¿Quién dice que no logremos otro 3 de marzo?