El marinero y la enfermera

Ya lo habrán recibido en sus móviles. Una señal de alerta con este texto: "El Covid sigue activo. Lo único que cambió es que te dieron permiso para buscarlo". Muy cierto. La libertad tan celebrada por los botelloneros, además de plantear serias dudas sobre qué entienden hoy muchos por esta palabra, es la que se le ofrece al bicho para infectar más. El fin de semana de celebración de su liberación se produjeron 13.984 nuevos casos y 103 fallecimientos. ¿Qué celebraban? La foto del marinero besando a una enfermera en Times Square fue hecha el verano de 1945, tras la rendición de Japón, no durante la guerra. Así lo contó, años después, George Mendonsa, el marinero de la histórica fotografía: "Fuimos al Radio City Music Hall. Estábamos allí viendo los Rockettes y todo eso cuando en medio del espectáculo se escuchó una gran conmoción en las calles. La gente golpeaba las puertas del Radio City Music Hall. Pensábamos: ¿Qué demonios está pasando? Pararon el show, encendieron las luces, y dijeron: los japoneses se han rendido, la guerra ha terminado. La gente se puso tan feliz… Todo el mundo fue a Times Square a celebrar. Había un millón de personas allí".

Las estúpidas celebraciones del sábado tuvieron lugar sin que la guerra haya terminado, sin que el virus haya sido vencido, en plena pandemia. Descendente en España, sí, pero ni mucho menos vencida. ¿Qué puñetas celebraban, la libertad de tomar copas pasadas las 11? Desde los medios y este Gobierno egipcio, tan dado es a ponerse de perfil ante los problemas (ahora pasando la pelota a los jueces), se difunden tantas imágenes de vacunaciones -porque es cierto que vamos a buen ritmo, aunque los 'astrazenecos' están preocupados por las últimas noticias de la UE que puede dejarles sin la segunda dosis- que los más imbéciles del lugar pueden pensar que ya estamos en la inmunidad de grupo. Según el faraón de la Moncloa -por lo de ponerse de perfil, salvo que sea para hablar de los temas que le vienen bien: la pasta que lloverá de Europa y las vacunas- estamos a 100 días de lograr la inmunidad de grupo. Ojalá. Pero no será así como lo logremos. El mismísimo Simón ha dicho: "Sigue habiendo mucho coronavirus en España, y a buen entendedor… Hasta hace dos días podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente, hubiera dicho que teníamos la oportunidad importante de no tener una cuarta ola, ahora mismo no lo sé".